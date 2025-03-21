"Врожай" уламків, снарядів та вирви: українські фермери показали, які "подарунки" їм лишають росіяни (фото, відео)

На полях аграріїв вже третій рік чекають неприємні сюрпризи

Замість сходів пшениці — восьмиметрова вирва. Так розпочалась посівна на Дніпропетровщині: фермер Пилип Сиротюк виявив на власному полі сліди падіння російської ракети. Уламки, за його словами, уже прибрали, але вирва залишилася.

Про це повідомляє низка місцевих Telegram-каналів. Крім того, вони прикріплюють і фото- та відеоматеріали.

"Величезна воронка посеред поля пшениці. Так в нашій області почалась посівна. Вирва від російської ракети близько 8 метрів", — написали під дописом "СВОЇ | Кривий Ріг".

Ще одну глибоку воронку глибиною в 7-8 метрів знайшли в Криворізькому районі.

"Аграрій з Дніпропетровщини поїхав перевірити сходи озимої пшениці на своєму полі, а наткнуся на величезний кратер від вибуху ракети. Залишки, схоже, встигли ліквідувати. Можемо лише припустити скільки ще таких вирв в українській землі, і як багато з них так і не здетонували….", — дописали в "Перший Міський. Кривий Ріг".

На Київщині аграрії зафіксували падіння безпілотника з парашутом на посівне поле. Зверніть увагу, у відеоматеріалі присутня нецензурна лексика!

Українські фермери щодня ризикують життям, виходячи в поля, де замість добрив — вибухівка, замість дощу — уламки. Але попри все, сівба триває. Як повідомило Міністерство аграрної політики, станом на 20 березня аграрії вже засіяли 250,4 тис. га ярих зернових і зернобобових культур. Найбільше — ячменю (133,5 тис. га), гороху (57 тис. га), ярої пшениці (36,7 тис. га) та вівса (16,9 тис. га). У лідерах за темпами сівби — Миколаївська, Тернопільська, Кіровоградська, Вінницька та Рівненська області. Загалом на 2025 рік планується засіяти понад 5,7 млн га.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно запущений онлайн-сервіс "єКонопля" може стати тим каталізатором, який перетворить дещо забуту культуру на нову золоту жилу для українського агросектору, і, можливо, справжню аграрну "нафту". Йдеться про вирощування в Україні промислової коноплі.