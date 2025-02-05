Ячмінь і уран: що стоїть за рекордним експортом Росії в Азію?

Росія встановила нові рекорди з експорту ячменю та збагаченого урану до Південної Кореї у 2024 році.

За підсумками 2024 року Росія різко збільшила експорт ячменю до Південної Кореї. Це новий історичний рекорд.

Про це заявляють російські ЗМІ з посиланням на дані статистичної служби Південної Кореї. Стверджується, що Загальний обсяг поставок становить 15,2 тисячі тонн, що в грошовому еквіваленті дорівнює 3,8 мільйона доларів. Це приблизно у 130 разів більше, ніж у 2023 році, коли експорт становив лише 92 тонни на суму 29 тисяч доларів.

Такий стрибок дозволив Росії піднятися з п’ятого на друге місце серед найбільших постачальників ячменю до Південної Кореї. Лідером залишається Австралія з показником у 20,1 мільйона доларів. Третє місце посіли США, які експортували до азійської країни ячменю на суму 3,6 мільйона доларів.

Фахівці пов’язують так стрімке зростання експорту російського ячменю з конкурентними цінами та проблемами у світовому постачанні зернових через геополітичні чинники. На тлі санкційних обмежень та перебоїв у логістиці багато країн шукають альтернативні ринки збуту та постачальників, що, на жаль, сприяє зростанню російського агроекспорту.

Також відомо, що окрім ячменю, у 2024 році Росія значно збільшила постачання ще однієї стратегічно важливої продукції – збагаченого урану. За рік обсяги його експорту до Південної Кореї зросли майже вдвічі та досягли 649,5 мільйона доларів. Це призвело до того, що частка РФ у структурі корейського імпорту урану сягнула рекордних 48,5%.

Таке активне нарощування експорту зернових та енергоресурсів може свідчити про прагнення Росії диверсифікувати свої торговельні потоки на тлі міжнародного санкційного тиску. Очікується, що у 2025 році тренд на збільшення постачань продукції до країн Азії може зберегтися.

Раніше "Телеграф" писав, що розвідка Південної Кореї підтвердила втечу військ КНДР з Курщини та назвала причину.