"Урожай" обломков, снарядов и воронки: украинские фермеры показали, какие "подарки" им оставляют россияне (фото, видео)

На полях аграриев уже третий год ждут неприятные сюрпризы

Вместо всходов пшеницы – восьмиметровая воронка. Так началась посевная на Днепропетровщине: фермер Филипп Сиротюк обнаружил на своем поле следы падения российской ракеты. Обломки, по его словам, уже убрали, но воронка осталась.

Об этом сообщает ряд местных Telegram-каналов. Кроме того, они прикрепляют и фото- и видеоматериалы.

"Огромная воронка посреди поля пшеницы. Так в нашей области началась посевная. Воронка от российской ракеты около 8 метров", — написали под сообщением "СВОИ | Кривой Рог".

Еще одну глубокую воронку глубиной в 7-8 метров обнаружили в Криворожском районе.

"Аграрий из Днепропетровщины поехал проверить всходы озимой пшеницы на своем поле, а наткнулся на огромный кратер от взрыва ракеты. Остатки, похоже, успели ликвидировать. Можем лишь допустить сколько еще таких воронок в украинской земле, и как много из них, так и не сдетонировали…." — дописали в "Первый Городской. Кривой Рог".

В Киевской области аграрии зафиксировали падение беспилотника с парашютом на посевное поле. Обратите внимание, что в видеоматериале присутствует нецензурная лексика!

Украинские фермеры ежедневно рискуют жизнью, выходя в поля, где вместо удобрений – взрывчатка. Но, несмотря ни на что, посев продолжается. Как сообщило Министерство аграрной политики, на 20 марта аграрии уже засеяли 250,4 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Больше всего — ячменя (133,5 тыс. га), гороха (57 тыс. га), яровой пшеницы (36,7 тыс. га) и овса (16,9 тыс. га). В лидерах по темпам посева — Николаевская, Тернопольская, Кировоградская, Винницкая и Ровенская области. В целом на 2025 год планируется засеять более 5,7 млн. га.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что недавно запущенный онлайн-сервис "єКонопля" может стать тем катализатором, который превратит несколько забытую культуру в новую золотую жилу для украинского агросектора, и, возможно, настоящую аграрную "нефть". Речь идет о выращивании в Украине промышленной конопли.