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Работа мечты для студента: гибкий график, чаевые и бесплатное питание

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
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Автор
Вакансия для студента Новость обновлена 21 марта 2025, 17:58
Вакансия для студента. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подработка в Тернополе: гибкий график и зарплата от 14 000 грн.

Ищете работу, которая гармонично сочетает карьерный старт и обучение ? Пастерия Фламинго в Тернополе приглашает студентов на вакансию официанта.

Такое объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы.

Почему эта вакансия идеальна для студентов?

  • Гибкий график – работайте 3 через 3 дня (09:15 – 22:15), что позволяет свободно посещать пары.
  • Достойная зарплатаот 14 000 грн за 15 рабочих дней + чаевые.
  • Обучение и развитие – бесплатно прокачаете навыки сервиса, которые пригодятся в любой сфере.
  • Бесплатное питание – еще один бонус, который сэкономит ваш бюджет.
  • Безопасная дорога на дом – предусмотрена развозка после смены.
  • Дружеская атмосфера – молодой коллектив и наставники.

Для студентов это шанс не только заработать, но и получить ценный опыт, который пригодится в будущем.

Ранее "Телеграф" писал о том, что зарабатывать на доставках, имея собственный транспорт, становится все более популярным способом получения стабильного дохода. В Луцке одна из самых больших платформ доставки открыла вакансию для курьеров, предлагая гибкий график и выплаты еженедельно.

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