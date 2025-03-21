Работа мечты для студента: гибкий график, чаевые и бесплатное питание
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Подработка в Тернополе: гибкий график и зарплата от 14 000 грн.
Ищете работу, которая гармонично сочетает карьерный старт и обучение ? Пастерия Фламинго в Тернополе приглашает студентов на вакансию официанта.
Такое объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы.
Почему эта вакансия идеальна для студентов?
- Гибкий график – работайте 3 через 3 дня (09:15 – 22:15), что позволяет свободно посещать пары.
- Достойная зарплата – от 14 000 грн за 15 рабочих дней + чаевые.
- Обучение и развитие – бесплатно прокачаете навыки сервиса, которые пригодятся в любой сфере.
- Бесплатное питание – еще один бонус, который сэкономит ваш бюджет.
- Безопасная дорога на дом – предусмотрена развозка после смены.
- Дружеская атмосфера – молодой коллектив и наставники.
Для студентов это шанс не только заработать, но и получить ценный опыт, который пригодится в будущем.
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