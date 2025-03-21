Работа мечты для студента: гибкий график, чаевые и бесплатное питание

Подработка в Тернополе: гибкий график и зарплата от 14 000 грн.

Ищете работу, которая гармонично сочетает карьерный старт и обучение ? Пастерия Фламинго в Тернополе приглашает студентов на вакансию официанта.

Такое объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы.

Почему эта вакансия идеальна для студентов?

Гибкий график – работайте 3 через 3 дня (09:15 – 22:15), что позволяет свободно посещать пары.

– работайте 3 через 3 дня (09:15 – 22:15), что позволяет свободно посещать пары. Достойная зарплата – от 14 000 грн за 15 рабочих дней + чаевые.

Обучение и развитие – бесплатно прокачаете навыки сервиса, которые пригодятся в любой сфере.

– бесплатно прокачаете навыки сервиса, которые пригодятся в любой сфере. Бесплатное питание – еще один бонус, который сэкономит ваш бюджет.

– еще один бонус, который сэкономит ваш бюджет. Безопасная дорога на дом – предусмотрена развозка после смены.

– предусмотрена развозка после смены. Дружеская атмосфера – молодой коллектив и наставники.

Для студентов это шанс не только заработать, но и получить ценный опыт, который пригодится в будущем.

Ранее "Телеграф" писал о том, что зарабатывать на доставках, имея собственный транспорт, становится все более популярным способом получения стабильного дохода. В Луцке одна из самых больших платформ доставки открыла вакансию для курьеров, предлагая гибкий график и выплаты еженедельно.