З'явився план розміщення миротворців в Україні: де вони можуть розміститися (карта)

Миротворча коаліція: що чекає на Україну в разі перемир’я?

Західні союзники розпочали активні переговори щодо створення детальних військових планів для англо-французьких миротворчих сил, які мають забезпечити підготовку до можливого перемир’я в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg за підсумками зустрічі керівників генштабів низки європейських країн у Лондоні.

Незважаючи на небажання президента РФ Володимира Путіна погодитися на повне припинення вогню, коаліція добровільних сил уже напрацьовує конкретні дії.

Зустріч представників генеральних штабів декількох європейських країн відбулася у Лондоні, де обговорили можливий сценарій миротворчої місії.

За одним із планів, британські та французькі сили будуть дислоковані в ключових містах, портах і на об’єктах критичної інфраструктури України. У Чорному морі планується розташування патрульних кораблів та мінних тральщиків.

Додаткові літаки та наземні підрозділи можуть бути розміщені в Польщі та Румунії для забезпечення підтримки. Як заявив прем’єр-міністр Кір Стармер, обговорення спрямоване на розробку реальних військових планів, готових до негайного впровадження у разі досягнення угоди.

Окрім європейських країн, участь у переговорах взяли Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія. Загалом близько 30 країн готові надати ресурси: війська, літаки, кораблі, розвідувальні дані чи фінансування.

На зустрічі зосередилися на деталях оперативного планування, включно з логістикою, обслуговуванням техніки та забезпеченням східного флангу НАТО.

Переговори стають важливим кроком у підготовці міжнародної спільноти до нових викликів у контексті українсько-російського конфлікту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна зацікавлена у припиненні вогню та готова піти на пропозиції США. При цьому вона не визнає територіальних поступок і підтримує розміщення миротворців на своїй території.