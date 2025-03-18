Помер батько Філіпа Кіркорова

Не стало батька відомого путініста

Сьогодні, 18 березня, помер батько російського співака Філіпа Кіркорова Бедрос Кіркоров. Йому було 92 роки. До речі, сам виконавець нещодавно потрапив у скандал, в якому помітили "український слід".

Російські медіа повідомляють, що смерть Бедроса Кіркорова настала через зупинку серця. Протягом останніх років у чоловіка погіршилося здоров'я через проблеми з серцево-судинною системою. Він не міг повноцінно ходити та відчував слабкість.

Ще у 2023 році Кіркоров звернувся до лікарів через погане самопочуття. Йшлося про біль у спині, задишку та набряки. У нього виявили пневмонію, порушення бронхіальної прохідності та двосторонній гідроторакс. Йдеться про надмірну рідину між грудною стінкою та легенями. Тоді Бедроса лікували на стаціонарі.

Однак стан чоловіка ставав гіршим через посттуберкульозні зміни в правій легені. Тож через 2 тижні у нього почала потрапляти кров у дихальні шляхи. Проти у цей момент батько Кіркорова вирішив покинути лікарню та почати лікування нетрадиційними методами.

У вересні 2024 року Бедроса знову госпіталізували. У нього діагностували серцеву недостатність. З того часу Кіркоров не міг ходити, ледве пересуваючись за допомогою тростини. Аби покращити стан, чоловіку провели процедуру очищення крові.

Співак-путініст відреагував на смерть батька. Він зазначив, що рідна людина ніколи не зникне з його серця.

"Я вже не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато — народний артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", — написав Кіркоров.

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