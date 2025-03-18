Брав участь у Євромайдані та потрапив у російський полон: де зараз екснардеп Парасюк і як виглядає

Екснардеп був у російському полоні під час АТО

Володимир Парасюк — колишній народний депутат, який активно брав участь у Євромайдані, як і Дмитро Булатов. Після розстрілу Небесної Сотні Парасюк виголосив промову, яка суттєво вплинула на подальший розвиток подій в країні. Так Янукович з поплічниками втік з України.

"Телеграф" розкаже про діяльність активіста і політика, і чим він займається зараз.

Що відомо про Володимира Парасюка

Парасюк народився у 1987 році у селі Майдан на Львівщині. Здобував освіту на факультеті електроніки Львівського національного університету імені Франка, але після третього курсу його відрахували. Так Володимир поновився у виші та перевівся на економічний факультет, на якому завершив навчання.

Парасюк навчався в університеті внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство" у Дніпрі. Також він входив до Конгресу українських націоналістів. Володимир брав участь Євромайдані разом з батьком. 18-20 лютого 2014 року Парасюк з іншими учасниками Революції гідності зайшов у консерваторію, не допустивши, щоб її зайняли силовики.

Володимир Парасюк був учасником Євромайдану, фото з мережі

Після розстрілу Небесної Сотні опозиціонери Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок проголосили на сцені Євромайдану, що підписали з Януковичем "Угоду про врегулювання кризи". Там йшлося, зокрема про розслідування вбивств на Майдані і проведення президентських виборів у тому ж році.

Парасюк поставив Януковичу ультиматум, фото з мережі

Тоді Парасюк перервав виступ політиків і поставив Януковичу та його поплічникам ультиматум: якщо вони не підуть у відставку, то майданівці будуть штурмувати Адміністрацію президента. Наступного дня Янукович втік з Києва, а в Україні призначили вибори нового президента.

"Я не вірю в ці важкі політичні процеси, про які вони говорять. 77 людей поклало голову, а вони домовляються. Я вам кажу від своєї сотні: якщо ви завтра до 10 ранку не виступите із заявою, щоб Янукович ішов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю, я вам клянуся", – заявив тоді Парасюк.

Парасюк на Євромайдані

У 2014 році Парасюк вступив у батальйон "Дніпро-1" та поїхав захищати від росіян Донбас. Брав участь у боях за Маріуполь та Іловайськ. Потрапив в Іловайський котел, під час якого був поранений у голову. У той момент Володимир опинився у російському полоні, де його допитували. За допомогою хитрощів та побратимів Парасюка не впізнали, і це врятувало йому життя.

Невдовзі Парасюка обміняли на російських терористів. За участь у АТО отримав нагрудний знак МВС України "За відзнаку у службі". У 2014 році Володимир пройшов до парламенту та увійшов до Комітету з питань запобігання та протидії корупції.

Парасюк був народним депутатом, фото з його соцмереж

Одного разу за участі Парасюка відбувся інцидент. Він вдарив ногою в голову генерала СБУ Василя Пісного, коли той сказав, що зробив для Майдану більше, ніж Парасюк. Так проти Володимира порушили кримінальну справу. А у 2016 році він побився з нардепом Олександром Вілкулом в ефірі "112 каналу".

Парасюк мав бійки з нардепами, фото УНІАН

У 2016 році Володимир спільно із депутатами Семеном Семенченком та Єгором Соболєвим влаштували торгівельну блокаду Донбасу. Вони перекрили залізничні та автомобільні шляхи, аби влада припинила незаконну торгівлю з окупованими територіями. Так через кілька місяців депутати досягли свого.

Де зараз Володимир Парасюк

Після початку вторгнення росіян Парасюк вступив до ЗСУ і пішов на війну. Брав участь у боях на Київщині, Харківському, Луганському, Донецькому та Херсонському напрямках.

Парасюк став на захист країни від росіян, фото з його соцмереж

У 2022 році у бою за Сєвєродонецьк екснардеп був поранений в ногу та проходив реабілітацію. Згодом Володимир повернувся на службу. Зараз Парасюк продовжує захищати Україну на фронті. У своїх соцмережах він пише про війну, ділиться світлинами з фронту та вітає українців з національними святами.

Парасюк був поранений у 2022 році, фото з його соцмереж

Парасюк перебуває на фронті, фото з його соцмереж

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