Шість дітей, квартира в Москві та мільйони на рахунках: як виглядає дружина Юрія Бойка і що про неї відомо

Дружина Бойко досить заможна жінка

Народний депутат України від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко, сім’я якого з початку війни примножила свій статок, понад 40 років одружений. Його дружина Віра Бойко народила політику шістьох дітей та намагається вести закритий спосіб життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Юрія Бойка та чим займається. Ми дізналися про жінку кілька цікавих фактів.

Віра Бойко – як виглядає дружина Юрія Бойка і що про неї відомо

З майбутньою дружиною Юрій Бойко познайомився у Московському хіміко-технологічному інституті ім. Д. Менделєєва, вони були однокурсниками та навчалися на факультеті, який готував фахівців для "оборонки". Як розповіла в одному з інтерв’ю Віра Дмитрівна, вперше вони зустрілися, коли їхали на інститутську вечірку та з першого погляду сподобалися один одному. Але спочатку між ними була дружба, яка лише через два роки переросла у романтичні почуття.

Юрій Бойко познайомився із дружиною у московському університеті

Побралася пара на п’ятому курсі, а після закінчення інституту переїхала до Луганської області, де Юрій влаштувався на роботу на завод "Зоря". Молода сім’я жила у гуртожитку.

Незабаром Віра Дмитрівна подарувала Юрієві шістьох дітей — трьох синів: Анатолія, Юрія та Миколу, а також трьох доньок: Ярославу, Уляну та Марію.

Віра Бойко народила шістьох дітей

Юрій Бойко розпочав політичну кар’єру та обіймав високі посади. З 2002 до 2005 року він працював головою правління НАК "Нафтогаз України", а з 2006 по 2007 рік обіймав посаду міністра палива та енергетики України. В уряді Миколи Азарова з 2010 до 2014 року Юрій Бойко був віцепрем'єр-міністр України.

Юрій із дружиною Вірою зберігають золото та гроші в російському банку

Також політик був кандидатом на пост президента України на виборах 2019 (за підсумками виборів посів 4 місце). Дружина Віра підтримувала чоловіка, але рідко з’являлася з ним на публіці, інформації у відкритому доступі про жінку не так вже й багато.

Як виглядає дружина Юрія Бойка

У декларації народного депутата Юрія Бойка за 2022 рік зазначено, що основним місцем роботи його дружини є Товариство з обмеженою відповідальністю "Столична нерухомість". Згідно з документом, Віра Бойко зберігає золото та мільйони рублів у російському НБ банку, а також активи та великі суми у різних банках України.

Крім того, як дізналися журналісти "Схем", дружина Юрія Бойка є власницею елітної квартири в центрі Москви, вартість якої оцінювали у 190 мільйонів рублів. Квадратні метри в столиці Росії сім’я придбала у 2006 році й станом на 2023 рік ця квартира перебувала у власності Віри Бойко. Про це свідчила виписка із державного реєстру нерухомості РФ, яку отримали журналісти.

Дружина Юрія Бойка володіє елітною квартирою у Москві

Щобільше, як повідомили журналісти hromadske, родина Юрія Бойка з початку війни придбала нові машини та нерухомість. У Віри офіційно автомобіля немає, але є машина на ТОВ "Столична нерухомість", причому це Lexus GX550 2024 року випуску.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Разумкова і що про неї відомо. Жінка володіла ломбардами та рідко з’являлася з чоловіком на публіці.