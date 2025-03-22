Может ли перемирие Украины и России привести к долгосрочному миру — The Guardian
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Россия не отказалась от своих целей
После переговоров делегации США сначала с россиянами, а затем с украинцами, стороны достигли предварительного соглашения о прекращении обстрелов энергетических объектов. Однако на данном этапе перспективы заключения долгосрочного соглашения кажутся маловероятными, поскольку у них существуют серьезные различия в видениях того, как должна завершиться война.
Об этом говорится в материале The Guardian. Отмечается, что также остается непонятным, когда именно достигнутые соглашения о прекращении обстрелов вступят в силу.
"В настоящее время обе стороны по-прежнему далеки друг от друга в вопросе приемлемых условий мирного договора, и нет никаких признаков того, что Владимир Путин отказался от каких-либо своих максималистских целей в войне против Украины", — говорится в материале.
Украина имеет пошаговый план, предлагающий начать с прекращения огня, после которого начнутся переговоры о достижении стабильного мира с западными гарантиями безопасности. Россия в свою очередь настаивает на том, что любое соглашение по завершению войны должно быть всеобъемлющим с самого начала, без каких-либо этапов.
По сути в Кремле, как и прежде, настаиваю на капитуляции Украины, с признанием аннексии Крыма и четырех областей. Кроме того россияне хотят, чтобы Запад прекратил любую поддержку Украины, включая и обмен разведывательной информацией, а также отвергает любую возможность введения западных миротворцев. При этом, Москва также хочет снижения количества ВСУ и запрет на вступление в НАТО. Все эти требования для Украины неприемлемы.
Кроме того, издание отмечает, что в Киеве крайне скептически относятся к любым соглашениям с Москвой, поскольку она уже много раз нарушала подписанные соглашения.
Как сообщалось ранее, переговоры делегации США с представителями России и Украины пройдут в понедельник 24 марта. Все три делегации будут находиться в одном здании, однако украинцы не будут встречаться с россиянами, а связь между ними будет происходить через американцев.
По данным российских чиновников, разговор в основном будет посвящен обсуждению нюансов прекращения огня на море.