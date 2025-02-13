В українських школах скасували медалі: що буде замість них

Чому Україна відмовилася від золотих та срібних медалей для школярів.

Міністерство освіти і науки України (МОН) ухвалило рішення скасувати нагородження випускників 11-х класів золотими та срібними медалями за особливі досягнення у навчанні.

Відтепер у документах про освіту використовуватиметься запис "з відзнакою". Відповідний наказ набув чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Згідно з новим положенням, формулювання "золота медаль" або "срібна медаль" замінено на "з відзнакою". Таким чином, у свідоцтвах про здобуття повної загальної середньої освіти буде зазначено "Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою", як і раніше.

Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов на початку 2024 року повідомляв, що у 2023 році держава витратила 1,8 мільйона гривень на закупівлю 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень на 20,6 тисячі медалей для відзначення випускників.

Освітній комітет Верховної Ради України також рекомендував скасувати виготовлення та вручення золотих і срібних медалей державного зразка у школах з метою заощадження бюджетних коштів.

Варто зазначити, що з 2015 року золоті та срібні медалі не надають жодних переваг під час вступу до закладів вищої освіти. Таким чином, медаль випускника є відзнакою школи за успіхи у навчанні.

Кількість медалістів в Україні зростає вражаючими темпами: у 2019 році було 11,4 тисячі медалістів, а у 2024 році – вже 24,8 тисячі, що становить майже 9,5% від загальної кількості випускників. Це викликає занепокоєння, оскільки дослідження показують падіння результатів навчання, а кількість медалістів зростає.

Скасування золотих та срібних медалей може сприяти більш об’єктивному оцінюванню досягнень учнів та зосередженню уваги на реальних знаннях і навичках, а не на формальних відзнаках. Це також дозволить зекономити бюджетні кошти та спрямувати їх на інші важливі потреби освітньої сфери.

Водночас важливо забезпечити, щоб новий підхід до відзначення випускників не демотивував учнів до досягнення високих результатів у навчанні. Можливо, варто розглянути альтернативні способи заохочення та визнання успіхів школярів, які б відповідали сучасним реаліям та сприяли розвитку їхніх компетентностей.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні школярів залишатимуть на другий рік навчання: що треба знати батькам.