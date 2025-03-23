Позже, чем в других регионах: когда начнутся весенние каникулы в школах Днепра

В большинстве регионов каникулы начнутся 24 марта

Весенние каникулы в школах Днепра продлятся с 31 марта по 6 апреля 2025 года. У учеников будет неделя для отдыха, чтобы набраться сил перед завершающим этапом учебного года.

Об этом сообщил департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета. Каникулы – это не только время для развлечений, но и возможность провести дни с пользой, отдохнуть, заняться любимыми делами или посетить семью.

Кроме того, школьникам советуют набраться сил и вдохновения перед завершением учебного года 2024-2025. Учащихся призывают быть осторожными во время прогулок и соблюдать правила безопасности, учитывая военное положение.

Родителям советуют напомнить детям о важности соблюдения комендантского часа и реагировании на сигналы воздушной тревоги.

В Днепре весенние каникулы пройдут в обычном режиме, без переноса дат. В департаменте пожелали школьникам хорошего настроения, активного отдыха и положительных впечатлений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда начнется и сколь долгим будет период весенних каникул у школьников Львова.