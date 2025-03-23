Зарабатывать, прогуливаясь по городу: для энергичных пенсионеров открыли интересную вакансию

На эту должность не ищут профессионала или свадебного фотографа в прошлом

Работа для пенсионеров появилась в Одессе. Современные люди нуждаются в возможности подработки, личного развития и активного общения, поэтому в городе ищут фотографа новостроек.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатели обещают от 7 500 грн заработной платы в месяц с неполной занятостью.

Скриншот вакансии

Главной задачей в этой должности является фиксация хода строительства жилых комплексов в рамках проекта украинского сервиса для выбора жилья.

Что требуется от кандидата

На работе пенсионер должен быть энергичным и ответственным, а также добросовестно выполнять задачи. Кроме того, желательно иметь телефон с хорошей камерой, особенно хорошо – с возможностью широкоформатной съемки. Плюсом будет и наличие павербанка, необходимого, в частности, в зимний период.

От кандидата не требуют определенных профессиональных навыков, однако следует понимать, как правильно выставить ракурс, не завалить горизонт, разместить здание по центру кадра и т.д. Также следует работать в четко указанные сроки и оперативно выполнять работу.

Работодатели могут рассмотреть вариант как долгосрочной занятости, так и постоянной. На эту должность не ищут профессионала или свадебного фотографа в прошлом, что упрощает и повышает шансы на трудоустройство.

"Наши задачи не нуждаются в высоком уровне навыков фотографии", — написали в объявлении.

Что нужно делать

В обязанности фотографа новостроек входит:

ежемесячное посещение строительных площадок жилых комплексов в Одессе и пригороде (около 65 объектов) и качественные снимки зданий с определенных ракурсов;

съемка с помощью специального приложения;

отправка отчета о проделанной работе координаторке на электронную почту.

Что предлагают взамен

Авторы объявления обещают:

удаленную работу на неполный день (5-6 часов в сутки);

в месяц — 10-12 рабочих дней (только в будни, когда открыты отделы продаж застройщиков. После периода адаптации и детального ознакомления с рабочими процессами фактическое рабочее время может сократиться почти вдвое);

заработная плата 7 500-7 800 грн + оплата проезда общественным транспортом;

помощь и подсказки менеджера.

Следует отметить, что работодатели обязательно будут рассматривать резюме вместе с сопроводительным письмом. В нем необходимо ответить на следующие вопросы: "Почему вас заинтересовала эта работа?" и "Какую модель мобильного телефона вы используете?".

Итак, если вы ищете легкий вариант заработка, то эта вакансия станет идеальным вариантом. Пенсионеры смогут выполнять свою работу, прогуливаясь по красивому городу.

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