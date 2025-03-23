Кому не пощастить найбільше: у яких регіонах не буде весняних канікул у 2025 році (список)

Більшість навчальних закладів скористалися пропозицією МОН

В Україні різняться дати весняних канікул у школах, зважаючи на воєнний стан і особливості навчального процесу. У деяких громадах канікули взагалі не заплановані.

Як повідомляє "РБК-Україна", переважно в школах перерва триватиме з 24 по 30 березня.

Де скасували канікули

У Чернівецькій області 6 шкіл вирішили об'єднати весняні канікули з зимовими, що означає фактично скасування весняної перерви. У Черкасах відпочинку для учнів не передбачено, оскільки зимові канікули були подовжені, що вплинуло на загальний розклад навчального процесу.

У Кропивницькому 13 шкіл працюватимуть без перерви, що, можливо, пов’язано з необхідністю завершити навчальну програму вчасно. У Хмельницькому канікули вже відбулися в першій половині березня через високий рівень захворюваності серед учнів, тому період відпочинку перенесли на більш ранній термін.

В інших регіонах України дати канікул можуть змінюватися в залежності від безпекової ситуації, погодних умов та рішень місцевої влади. Батькам радять уточнювати цю інформацію в адміністраціях шкіл.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки запропонувало провести весняний відпочинок із 24 по 30 березня, але остаточне рішення ухвалює кожен навчальний заклад індивідуально. Також ми писали детально графік канікул у школах по областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим "зайняти" дитину на канікулах у Києві, аби вони не проводили вільний час у гаджетах. Далеко від столиці їхати не знадобиться.