Байден різко зник після приходу Трампа: де зараз експрезидент і чим займається

Як живе колишній президент США після приходу Трампа

Після інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року ім’я його попередника Джо Байдена спливає в новинах здебільшого в негативному ключі. Новий президент США не втрачає можливості покритикувати колегу та його рішення на посаді глави держави. Сам Байден не коментує заяви Трампа і, схоже, остаточно вийшов на пенсію, відійшовши від політичних процесів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Джо Байден, як він живе після президентства та чим займається.

Куди зник Байден після відходу з посади президента?

Свій президентський термін Джо Байден завершив у день інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Після передачі влади новому президентові 46-й президент США практично зник з публічного простору. А всі згадки про нього у ЗМІ були пов’язані скоріше із заявами Трампа про Байдена, і найчастіше це були негативні коментарі.

Однак Джо Байден не зник повністю. Як мінімум, у його профілі в Instagram продовжують з’являтися нові пости. У них він трохи розповідає про свою діяльність і важливі для американців події.

За даними ЗМІ, після виселення з Білого дому, де Байден із дружиною Джилл прожив 4 роки своєї каденції, вони перебралися до свого рідного міста Вілмінгтона в штаті Делавер. Там родина експрезидента має особняк на березі озера. Цю нерухомість Байден придбав у 1996 році і перетворив її на затишний особняк площею близько 636 квадратних метрів, будинок розташований на вулиці Барлі-Мілл-Роуд.

Чим зараз займається Джо Байден?

Джо Байден, якому зараз 82 роки, після свого президентства відійшов від активної політичної діяльності. Однак він не зник із публічного простору повністю. Так, експрезидент продовжує час від часу виступати на публічних заходах. Також він займається благодійністю. Відомо, що Байден підтримує благодійні ініціативи, які борються з онкологічними захворюваннями, а також допомагають ветеранам.

Джо Байден. Фото: Getty Images

Крім того, Джо Байден займається написанням мемуарів. Як пише видання Axios, у книзі політик планує розповісти про своє президентство і ті чи інші рішення на цій посаді. Також у мемуарах він збирається розповісти світові, чому вирішив зняти свою кандидатуру з президентських перегонів у 2024 році.

Тепер, коли він фактично вийшов на пенсію, Байден багато часу приділяє сім’ї та спілкуванню з онуками. Також не забуває про спорт та фізичну активність — він любить плавати та грати у гольф. А ще читає багато книг, особливо про політику та історію.

Джо Байден з дружиною на пляжі. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як перекладається прізвище Трампа і звідки воно походить. Це слово має два цікаві переклади.