Скільки часу піде на відновлення держреєстрів після кібератаки: у Мін’юсті озвучили терміни

Росіяни не досягли своєї мети

Росіяни провели безпрецедентну кібератаку на державні реєстри України. Однак це не призвело до втрати інформації, а наслідки атаки будуть повністю усунені протягом кількох тижнів.

Про це розповів перший заступник міністра юстиції Михайло Кучерявенко в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, росіяни не досягли кінцевої мети своєї атаки.

"Ця атака дуже потужна. Ніколи такої потужності не було раніше", — сказав чиновник.

За його словами, атака викликала деякі незручності для громадян на певний час. При цьому він додав, що Мін’юст працює в режимі 24/7, щоб відновити реєстри.

Кучерявенко каже, що вже у понеділок-вівторок міністерство зможе назвати чіткіші часові рамки повного відновлення даних, проте він припустив, що це триватиме близько двох тижнів.

"Жодної інформації ми не втратили. У нас є в наявності відповідні копії інформації реєстрів. І на сьогодні якраз на них ми спиратимемося при відновленні реєстрів", — додав заступник міністра.

Нагадаємо, 19 грудня у Міністерстві юстиції заявили про масштабну атаку російських хакерів на установу. Під ударом виявилася велика кількість важливих державних реєстрів. Крім того, у програмі "Дія" було недоступно понад 20 цифрових послуг, що надаються державою.