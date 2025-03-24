Нет общих детей: что известно о жене Залужного, с которой он 20 лет в браке

Жена "железного генерала" переехала в Лондон вместе с любимым

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не только военачальник, но и семьянин. Имя жены генерала в отставке не часто появляется в заголовках, но именно она является опорой одного из самых известных военных Украины.

Жену "железного генерала" зовут Елена. Она во всем поддерживает своего мужа. "Телеграф" решил выяснить, что известно об Елене Залужной.

Что известно об Елене Залужной

Будущая супруга Валерия Залужного родилась 25 июля 1976 года. Сейчас ей 48 лет. Она финансист по специальности и работала в Укргазбанке. С мужем она вместе уже 20 лет, у пары есть две дочери от предыдущих браков, но общих детей у пара нет.

Старшая дочь Арина пошла по стопам отца — она военная. А младшая Кристина мечтала стать врачом. Сейчас известно, что окончила Одесский медицинский университет.

До начала полномасштабного вторжения пара часто путешествовала по Украине. Они ходили в пешие туристические походы.

На своей странице в Фейсбуке бывший главнокомандующий ВСУ часто делится фотографиями с женой. Также он пишет романтические строчки в подписях под фото. После назначения Валерия послом в Великобритании зимой 2024 года Елена переехала вместе с ним в Лондон.

Елена всегда рядом с мужем на публичных мероприятиях. В частности, когда Залужному присвоили звание Героя Украины, она присутствовала и сидела рядом с любимым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о семье министра обороны Рустема Умерова. Он держит личную жизнь в секрете, поэтому информации о его жене и детях мало в сети.