Подлежат ли мобилизации мужчины с третьей группой инвалидности в 2025 году

Если состояние здоровья позволяет служить, то призыв возможен

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В то же время, людей с инвалидностью не призывают.

Об этом рассказали юристы компании "Inseinin". По общему правилу мужчины с III группой инвалидности освобождаются от мобилизации, поскольку считаются непригодными к военной службе.

Такие лица исключаются из воинского учета из-за состояния здоровья. Однако есть исключения.

Если военно-врачебная комиссия (ВВК) установит, что человек способен выполнять определенные задачи, его могут мобилизовать в ограниченной форме. Это означает, что даже наличие инвалидности не гарантирует освобождения от мобилизации, если после прохождения ВВК человек был признан пригодным к службе.

Могут ли мобилизовать принудительно

В 2025 году мужчины с III группой инвалидности не подлежат обязательной мобилизации, поскольку имеют право на отсрочку на период действия инвалидности. Это предусмотрено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Однако они могут добровольно вступить в ряды ВСУ. Для этого нужно подать заявление и пройти ВВК, которая принимает решение о возможности прохождения службы.

То есть люди с III группой инвалидности в целом не подлежат призыву, но каждый случай рассматривается индивидуально. Если медкомиссия сочтет лицо пригодным, оно может быть привлечено к выполнению определенных задач. В то же время, для тех, кто хочет служить добровольно, такая возможность остается открытой.

Ранее "Телеграф" писал, кто может получить отсрочку от мобилизации в марте 2025 года, какие документы для этого необходимы и как ее оформить. В общей сложности существует 16 оснований.