Уже не "новоспечений": Олександр Лукашенко 7 раз став президентом Білорусі. Що відбувалося на інавгурації

У Верховній Раді закликали не визнавати легітимність білоруса

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже всьоме став правити країною. Він заявив на своїй інавгурації, що нібито півсвіту мріє про таку "диктатуру", яка існує в Білорусі.

Як повідомили російські ЗМІ, на посвяту політика запросили понад 1 000 гостей та учасників. О 12:00 за місцевим часом (11:00 в Україні) відбулася офіційна церемонія в Палаці Незалежності в Мінську.

На посаду очільника країни Лукашенко заступив всьоме. З 1994 року і дотепер Білорусь не знала іншого президента.

"І зі свободою слова у нас усе гаразд. Демократії у нас побільше, ніж у тих, хто називає себе її еталоном", — сказав він. Водночас посадовець назвав свій стиль правління "диктатурою реальних справ та інтересів людей".

Слід зазначити, що сьогодні, 25 березня білоруси відзначають День Волі. 109 років тому виникла Білоруська Народна Республіка. Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") закликав міжнародну спільноту не визнавати легітимність Олександра Лукашенка як президента БНР та вжити дипломатичних заходів проти його режиму.

"Закликаємо розірвати дипломатичні відносини з диктатором Лукашенком!", — наголосив український політик.

Крім того, у дописі йдеться, що Міжфракційне парламентське об'єднання "За демократичну Білорусь" наполягає на:

офіційному визнанні Білорусі країною під окупацією;

передачі будівлі білоруського посольства представникам демократичних сил Білорусі.

У Верховній раді зареєстрували відповідну заяву:

Нагадаємо, що 13 березня в столиці Росії пройшла зустріч Путіна та Лукашенка, де метою зібрання було підписання певного "пакету документів". Зокрема, білоруський посадовець сказав, що про завершення війни можна говорити лише тоді, коли Москва "дістане свої козирі". Також він висловив думку, що "Україна, скоріш за все, не погодиться на перемир'я" і не обґрунтував припущення.

Раніше "Телеграф" публікував біографію білоруського президента, де повідомляв цікаві факти про Олександра Лукашенка з особистого життя та політичного.