Уже не "новоиспеченный": Александр Лукашенко 7 раз стал президентом Беларуси. Что происходило на инаугурации

В Верховной Раде заявили не признавать легитимность белоруса

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже в седьмой раз стал править страной. Он заявил на своей инаугурации, что якобы полмира мечтает о такой "диктатуре", которая существует в Беларуси.

Как сообщили российские СМИ, на посвящение политика пригласили более 1 000 гостей и участников. В 12:00 по местному времени (11:00 в Украине) прошла официальная церемония во Дворце Независимости в Минске.

На должность главы страны Лукашенко вступил в седьмой раз. С 1994 года до сих пор Беларусь не знала другого президента.

"И со свободой слова у нас все хорошо. Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном", — сказал он. В то же время чиновник назвал свой стиль правления "диктатурой реальных дел и интересов людей".

Следует отметить, что сегодня, 25 марта, белорусы отмечают День Свободы. 109 лет назад появилась Белорусская Народная Республика. Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") призвал международное сообщество не признавать легитимность Александра Лукашенко как президента БНР и принять дипломатические меры против его режима.

"Призываем разорвать дипломатические отношения с диктатором Лукашенко!", — подчеркнул украинский политик.

Кроме того, в сообщении говорится, что Межфракционное парламентское объединение "За демократическую Беларусь" настаивает на:

официальном признании Беларуси страной под оккупацией;

передачи здания белорусского посольства представителям демократических сил Беларуси.

В Верховной раде зарегистрировали соответствующее заявление:

Напомним, что 13 марта в столице России прошла встреча Путина и Лукашенко, где целью собрания было подписание определенного "пакета документов". В частности, белорусский чиновник сказал, что о завершении войны можно говорить только тогда, когда Москва "достанет свои козыри". Также он выразил мнение, что "Украина, скорее всего, не согласится на перемирие " и не обосновал предположение.

Ранее "Телеграф" публиковал биографию белорусского президента, где сообщал интересные факты об Александре Лукашенко из личной жизни и политической.