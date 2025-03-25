Реклама со сравнением зарплаты военных и подписки на "Нетфликс" оказалась фейком, — ЦПД

Ни одно украинское госучреждение её не размещало

Удивительная реклама Минобороны о контракте для ребят 18-24 лет быстро распространилась в украинских соцсетях. На картинках оплату за службу в армии сравнивают со стоимостью подписки на "Нетфликс".

После проверки выяснилось, что ни одно государственное учреждение не имеет отношения к этой кампании. Эксперты Центра противодействия дезинформации (ЦПД) заявили, что это фейк.

Центр противодействия дезинформации проверил эту информацию во всех ответственных органах, включая Министерство обороны. Проверка заняла некоторое время, потому что нужно было получить ответы от всех госструктур.

Оказалось, что упомянутая реклама — это фейк, и ни одно госучреждение ее не размещало. Специалисты полагают, что это может быть частью информационной кампании против программы "контракт 18-24".

Попытки сорвать эту программу – это часть стратегии России по подрыву обороноспособности Украины, отмечают в ЦПД.

ЦПД призывает украинцев доверять только проверенным источникам и критически оценивать информацию в сети, особенно, когда она касается важных вопросов обороны страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "контракт 18-24" расширяется, к программе присоединяются новые бригады. Программа охватит 11 новых боевых подразделений.