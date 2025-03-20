"Це великий подарунок росіянам": Зеленський розповів, чи буде Україна в НАТО

Зеленський каже, що обговорювати немає чого

Президента України Володимира Зеленського знову спитали про те, чи можливий нейтральний статус нашої держави, як того хоче Путін. Президент у відповідь сказав, що це питання наразі не актуальне, адже країну, на жаль, не запрошують до Альянсу.

Про це очільник держави сказав на спільній пресконференції з Йонасом Гаром Стере, передають Новини.LIVE.

"Щодо нейтральності. Якщо це було питання про НАТО, то я завжди говорив – на жаль, нас не беруть до НАТО. Ми справді дуже хочемо, ми вважаємо, що це вирішило б багато проблем. Але нема про що говорити. США як головний союзник НАТО не підтримує Україну в НАТО. На сьогодні це так", — заявив Зеленський. Президент також сказав, що зараз стоїть питання контингенту інших країн у морі, в повітрі, на Землі, і це все дуже складно. "А могло бути просто НАТО", — підсумував він.

Президент також спростував інформацію про готовність обговорювати нейтральний статус України, підкресливши, що такі вимоги висувають росіяни.

Варто зазначити, що нещодавно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що відмова від НАТО є "червоною лінією" для України на переговорах. Сам Зеленський раніше наголошував на важливості питань щодо територій та обсягу армії.

Раніше "Телеграф" також писав, що "Орєшнік" може стати великою бідою для НАТО. Так вважає аналітик з питань безпеки Декер Евелет.