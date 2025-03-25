Домовилися про перемир’я, але... Що не сходиться в заявах України та Росії

Ця розбіжність може стати основною для маніпуляцій з боку РФ

Україна, США та Росія підтвердили досягнення домовленостей щодо заборони ударів по енергетичній інфраструктурі та гарантій безпечного судноплавства в Чорному морі. Утім, сторони назвали різні дати початку дії цих угод.

Президент Володимир Зеленський 25 березня заявив, що перемир’я в Чорному морі та мораторій на атаки енергетичних об’єктів набрали чинності саме цього дня. Водночас Кремль повідомив, що 30-денна заборона діє нібито ще з 18 березня.

Ці суперечності виникли після перемовин у Саудівській Аравії, де 24 березня американська делегація зустрічалась із росіянами, а 25-го — з українською стороною. Білий дім підтвердив, що з обома країнами досягнуто домовленостей про захист цивільної навігації та розробку механізмів недопущення ударів по критичній інфраструктурі.

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що в разі виходу російських військових суден за межі східної частини Чорного моря, Україна вважатиме це загрозою своїй безпеці та залишає за собою право на самозахист.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попередив, що на тлі цих домовленостей Росія посилить інформаційні атаки і звинувачення України у "зриві перемир’я".

"Що ж, відтепер починається період, коли Росія збільшить інформаційні атаки, провокації і звинувачення України у "зриві домовленостей", — дописав Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія не хоче просто так вводити режим "тиші" на морі. Серед вимог загарбників: зняття санкцій з виробників продовольства та добрив. Крім того, обмеження мають бути зняті з "Россельхозбанка".