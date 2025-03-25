У Трампа визнали, що Путін не зможе досягти "повної перемоги" над Україною

Проте війна на виснаження призведе до поступового погіршення позицій Києва

Розвідувальна спільнота США вважає, що Росія не зможе досягти "повної перемоги" над Києвом, як її уявляли у Кремлі, розв’язуючи повномасштабну війну зі своїм меншим сусідом. Проте ситуація для України поступово погіршуватиметься.

Про це йдеться у щорічній доповіді про основні загрози національній безпеці Америки, які можуть виникнути протягом наступного року. Документ було опубліковано розвідувальною спільнотою США у вівторок, 25 березня.

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Американці визнають: хоча Путін не зможе здобути "повну перемогу", яку він передбачав на початку вторгнення в лютому 2022 року, "Росія зберігає динаміку".

"Ця війна на виснаження призведе до поступового, але стійкого погіршення позицій Києва на полі бою, попри будь-які спроби США або їхніх союзників змусити Москву платити ще більшу ціну", — йдеться у звіті.

Так, попри труднощі з набором, Росія регулярно забезпечує достатню кількість особового складу для поповнення втрат та створення нових підрозділів для підтримки атак на кількох фронтах. У той час як Україна збільшила загальний набір у військо після ухвалення нового законодавства про мобілізацію навесні 2024 року, Київ "розтягнув свої ресурси", намагаючись розпочати нові наступальні операції, зокрема у Курську, та створити більше бригад, одночасно обороняючись на всіх фронтах.

"Зростання оборонних витрат Москви та інвестиції в оборонно-промисловий потенціал дозволять Росії й надалі підтримувати високий рівень виробництва критично важливих засобів, таких як артилерія, ракети великої дальності, ударні БПЛА і бомби, що планують, що забезпечить Росії перевагу в вогневій могутності над Україною", — вважають у США.

Нагадаємо, після переговорів з американцями в Саудівській Аравії Росія очікує на зняття санкцій з виробників продовольства та добрив. Крім того, обмеження мають бути зняті з "Россільгоспбанку" (РСГБ).