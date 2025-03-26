Глава ТЦК Днепра подал декларацию: имеет более миллиона дохода и много денег под матрасом

Глава ТЦК Днепра ездит на старом BMW

31 марта закончилась ежегодная кампания по декларированию. В этом году чиновники снова должны предоставить полную информацию о своих доходах, имуществе и расходах.

Начальник Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алексей Дубовик вовремя подал декларацию. "Телеграф" проанализировал документ и рассказывает, что интересного есть в нем.

Доходы семьи

Алексей Дубовик получил около миллиона гривен совокупного дохода за прошлый год. Львиную долю составляет заработная плата в центре комплектования – 608 520 гривен. Дополнительно мужчина получает пенсию в размере 430 464 гривны.

У жены Татьяны также есть собственные доходы. Она заработала 55576 гривен на работе и 63600 гривен от предпринимательской деятельности.

Имущество и активы

В собственности семьи есть квартира площадью 45,88 квадратных метров, которую приобрели еще в 1997 году. Кроме того, Дубовик владеет автомобилем BMW X5 2013 года выпуска, стоимостью более 560 тысяч гривен. В наличных деньгах мужчина декларирует 1 200 000 гривен.

Другие члены семьи и льготы

Сын Максим, студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получает стипендию 25150 гривен в год. Мать Любовь имеет дополнительный доход от аренды имущества — 20 412 гривен и пенсию 92 542 гривны. Алексей Дубовик также получает льготу за жилищно-коммунальные услуги в размере 19 729 гривен.

Ранее "Телеграф" также писал, что глава Соломенского ЗАГСа Киева задекларировала огромное здание во время войны, записанное на мужчину.