Переводить деньги на карту станет намного удобнее: какое ожидается нововведение

Нововведения планируются на осень 2025 года

В Украине при переводе денег с банковской карты появится возможность видеть, кому именно перечисляются средства. Такая функция будет доступна независимо от банка получателя, которому вы делаете перевод.

Об этом сообщает экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский в эфире "Киев24". По данным Нацбанка, правила выпуска и обслуживания банковских карт будут изменены с 1 октября 2025 года.

Цель таких нововведений — сделать финансовые операции более прозрачными и защитить граждан от мошенников.

"Теперь каждый раз, когда вы будете перечислять средства по карточке, вы будете видеть, кому вы перечислили, несмотря на то, находитесь ли вы в одном банке или нет. То же касается интернет-платежей", – объясняет Илья Несходовский.

По его мнению, такое решение необходимо было принять еще много лет назад, поскольку невозможность увидеть получателя при отправке средств значительно усложняла этот процесс. Кроме того, эта функция могла бы помочь избежать множественных случаев мошенничества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине могут обязать банки раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов по запросу полиции.