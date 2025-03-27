Більше ніякого 3G від "Київстар". Як перевірити, чи телефон підтримує 4G і куди звернутися, щоб підключити

Перевірити, чи підтримує ваш телефон 4G, дуже легко — треба набрати комбінацію клавіш

Мобільний оператор "Київстар" оголосив про те, що планує поступово відключати мережу 3G в Україні з метою оптимізації та покращення якості зв'язку. Це може здатися невеликою проблемою, оскільки зараз майже усі перейшли на 4G та навіть 5G. Але, як виявилося, не всі сім-картки підтримують LTE. А мобільний оператор lifecell наразі не має таких планів.

Також не всі населені пункти оснащені вежами мобільного зв’язку, який роздає 4G або 5G. Тому компанія рекомендує користувачам перевірити сумісність своїх пристроїв із 4G та, за потреби, оновити їх.

На офіційному сайті "Київстару" можна дізнатися, коли не працюватиме 3G у вашому регіоні. Зокрема у Києві відключення відбудеться вже у червні 2025 року, 24 числа.

Як перевірити, чи підтримує ваш смартфон LTE

Щоб переконатися, чи зможете ви користуватися інтернетом після відключення 3G, треба просто натиснути кілька цифр.

Для того, щоб перевірити смартфон — натисніть *245*5# + кнопка виклику;

Для того, щоб перевірити SIM-картку — натисніть *245*4# + кнопка виклику.

Що робити, якщо ваша "сімка" не підтримує 4G або 5G?

Треба лише звернутися до відділення "Київстару". Вашу картку замінять абсолютно безкоштовно. При цьому ваш номер телефону тарифний план не зміниться.

Загалом, перехід від 3G до 4G спрямований на покращення якості зв'язку та підготовку до впровадження новітніх технологій, таких як 5G, що забезпечить ще вищу швидкість та стабільність мобільного інтернету для користувачів.

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