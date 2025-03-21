Uklon під вогнем критики: клієнти скаржаться на роботу сервісу після купівлі Київстаром

Що не так з Uklon? Скарги клієнтів після купівлі сервісу Київстаром.

Український сервіс таксі Uklon останнім часом опинився у центрі уваги. Користувачі масово скаржаться на збої в роботі додатка, зміни в умовах оплати та загальне погіршення якості обслуговування.

В соцмережі Х зустрічається дуже багато негативних коментарів з приводу роботи додатку Uklon. Ось деякі з них:

"Пі…, уклон вирішив, що мені можна їздити тільки за готівку, яку я 100 років в очі не бачила" – скаржиться одна з користувачок у соцмережах.

"Київстар ще не встиг купити уклон, як вже почались проблеми", – додає інший користувач, натякаючи на можливий зв’язок між проблемами в роботі сервісу та нещодавньою зміною власника.

"Уклон за замовчуванням обирає оплату готівкою" – ще один популярний коментар, який відображає одну з основних претензій клієнтів.

Нещодавно стало відомо, що оператор мобільного зв’язку "Київстар" придбав Uklon, що викликало хвилю обговорень. Адже "Київстар" є частиною міжнародного холдингу Veon, який раніше мав активи в Росії. Тож користувачі побоюються, що ця угода може негативно вплинути на якість роботи сервісу або навіть змінити його політику.

Клієнти все більше невдоволені роботою Uklon, і компанії доведеться реагувати на ці скарги, щоб не втратити довіру користувачів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що що "Київстар" хоче купити онлайн-сервіс Tabletki.ua: деталі угоди.