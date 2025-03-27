Больше никакого 3G от "Киевстара". Как проверить, поддерживает ли телефон 4G и куда обратиться, чтобы подключить

Проверить, поддерживает ли ваш телефон 4G, очень легко – нужно набрать комбинацию клавиш

Мобильный оператор "Киевстар" объявил, что планирует постепенно отключать сеть 3G в Украине с целью оптимизации и улучшения качества связи. Это может показаться небольшой проблемой, поскольку сейчас почти все перешли на 4G и даже 5G. Но, как оказалось, не все сим-карты поддерживают LTE. А мобильный оператор lifecell пока не имеет таких планов.

Также не все населенные пункты оснащены башнями мобильной связи, которые раздают 4G или 5G. Поэтому компания рекомендует пользователям проверить совместимость устройств с 4G и, при необходимости, обновить их.

На официальном сайте "Киевстара" можно узнать, когда не будет работать 3G в вашем регионе. В частности, в Киеве отключение состоится уже в июне 2025 года, 24 числа.

Как проверить, поддерживает ли ваш смартфон LTE

Чтобы убедиться, сможете ли вы использовать интернет после отключения 3G, нужно просто нажать несколько цифр.

Чтобы проверить смартфон — нажмите *245*5# + кнопка вызова;

Для проверки SIM-карты — нажмите *245*4# + кнопка вызова.

Что делать, если ваша "симка" не поддерживает 4G или 5G?

Надо только обратиться в отделение "Киевстара". Вашу карту заменят совершенно бесплатно. При этом ваш телефонный номер тарифный план не изменится.

В целом переход от 3G к 4G направлен на улучшение качества связи и подготовку к внедрению новейших технологий, таких как 5G, что обеспечит еще более высокую скорость и стабильность мобильного интернета для пользователей.

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