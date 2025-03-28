Есть угроза для Купянска? Россияне неустанно продвигаются на фронте, что там происходит (карта)

За минувшие сутки произошло 209 боеприкосновений

Ситуация на фронте на 1129-й день полномасштабной войны с Россией остается тяжелой. Армия РФ за 27 марта продвинулась в трех населенных пунктах.

Об этом сообщает DeepState. Ресурс также показал, как выглядит карта боев по состоянию на 28 марта.

"Враг продвинулся возле Екатериновки, Пантелеймоновки и Орлянского", — говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе

По состоянию на 08.00 28 марта в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки произошло 209 боестолкновений. Больше всего штурмов на Покровском направлении.

На Купянском направлении произошло 26 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Колодязи, Мирное, Ямполовка и в сторону Новосергиевки, Нового, Ольговки, Дроновки, Григорьевки.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки в районах Крымского, Озаряновки, Курдюмовки, Торецка и в направлениях Дилиевки, Леонидовки, Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Малиновки и Новоалександровки.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 382 обстрела, 26 из них — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия атаковала Херсон. Есть попадания.