Привиди старого кіно: як виглядає занедбана кіностудія під Києвом (фото)

Колись тут знімали популярні фільми, а тепер порожні декорації та містичні легенди приваблюють шукачів пригод

На Київщині, в селі Ніжиловичі, розташована покинута кіностудія "Київфільм", що нагадує сцени з фільмів жахів Стівена Кінга. Цей занедбаний комплекс декорацій, який колись слугував майданчиком для зйомок багатьох відомих радянських фільмів, тепер вражає своєю атмосферою та таємничістю.

Ніжиловичі оточені містичними легендами. "Це місто давно покинули. Сюди потрапляєш, ніби на сторінки якогось хоррору, від Стівена Кінга. Скрип похилених дверей, кривих віконниць, стогін протягу у розбитих шибках. Старі, вигорілі на сонці, вивіски… Бррр, аж до кісток пробирає. Здається, що ось хтось вийде з-за брами. Чи може мешканці цього міста примари оживають лише уночі?.. Як у кіно", — прокоментували свій допис в Україна Інкогніта.

Декорації та локації

На території студії, яка займає близько 20 гектарів, були відтворені різноманітні декорації: український хутір, турецька фортеця і місто кінця 19 – початку 20 століття. Ці декорації часто змінювалися залежно від сюжету фільмів, включаючи радянську, польську та українську символіку.

На жаль, у червні 2019 року на території студії сталася велика пожежа під час зйомок серіалу "Віддана". Пожежники не змогли врятувати основний павільйон, де знаходилися гримерки, столова та костюмерні. За словами свідків, пожежа виникла через недотримання правил безпеки при використанні піротехніки. На щастя, ніхто не постраждав.

Сучасний стан

У останні роки декорації на "Київтелефільмі" не залишалися без діла. Тут знімали такі популярні серіали та фільми, як "Кріпосна","Щедрик", "Віддана". А також "Голем" – ізраїльський фільм, який зайняв п’яте місце у топ-13 найстрашніших фільмів на Netflix за версією The New York Times.

Офіційно вхід на територію заборонений через небезпеку обвалення будівель і можливість травмування. Проте це не зупиняє сміливців, які прагнуть дослідити це місце. Важливо пам’ятати про обережність: старі конструкції можуть бути нестійкими, а територія може приховувати небезпечні ділянки.

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