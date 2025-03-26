Хто такий спецпредставник Трампа Ґренелл, який зганьбився заявами про ядерну зброю України

Українців обурили його заяви

Річард Ґренелл, спеціальний представник президента США Дональда Трампа, зганьбився висловлюванням щодо Будапештського меморандуму. Американець заявив, що Україна нібито ніколи не мала своєї ядерної зброї – вона, мовляв, завжди належала Росії.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Річарда Ґренелла. У листопаді західні ЗМІ писали, що Трамп розглядав можливість зробити його спеціальним представником з врегулювання російсько-української війни.

Чим відомий Річард Ґренелл

Річард Ґренелл народився у 1966 році в місті Дженісон, штат Мічиган. Отримав ступінь бакалавра державного управління в Євангельському університеті в Спрінґфілді, штат Міссурі та ступінь магістра державного управління в Школі державного управління ім Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету.

Річард Ґренелл. Фото Washington Blade/Michael Key

Ґренелл є членом Республіканської партії. Він вважається першим відкритим геєм, який обіймав посаду в кабінеті міністрів США.

Кар'єра в державному управлінні:

речник Державного департаменту США в ООН під час адміністрації Джорджа Буша

посол США в Німеччині (2018-2020)

спеціальний представник президента з питань мирних переговорів щодо Сербії та Косова (2019-2021)

виконувач обов'язків директора Національної розвідки (2020)

Скандальний посол у Німеччині

Його кандидатуру затверджували у Сенаті довгих 8 місяців. Причина у його скандальних коментарях у соцмережах. Він затято сперечався з усіма, хто критикував Трампа та Республіканську партію.

Зрештою, у травні 2018-го року Ґренелл все ж став послом у Німеччині. Там він також відзначився низкою скандалів — жорстко критикував німецькі компанії, які вели бізнес з Іраном. Трамп тоді вивів США з іранської ядерної угоди. Також посол погрожував вивести американські війська з ФРН через будівництво "Північного потоку-2" та недостатні витрати на оборону.

Що Річард Ґренелл казав про Україну

В липні 2024 року він пропонував створення "автономних зон" як засобу припинення війни. Ґренелл також казав, що не підтримуватиме вступ України до НАТО в найближчому майбутньому.

На тлі скандальних заяв Ґренелла що ядерна зброя на території України нібито завжди була російською, "Телеграф" нагадав, що таке Будапештський меморандум. В результаті його підписання Київ втратив ядерну зброю та отримав натомість фальшиві (як показала війна РФ проти України) гарантії безпеки.