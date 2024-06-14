"Що ж ви робите?": батько вбитої в Німеччині дівчинки просить не хейтити його родичів, за що на них накинулися

Місто Дебельн скасовує фестиваль через вбивство українки

Український військовослужбовець Роман, батько вбитої у Німеччині 9-річної дівчинки Валерії, зараз прямує до Німеччини аби репатріювати тіло доньки в Україну. Це підтвердила дружина хрещеного батька дівчинки Владислава Лебедєва.

Сам тато дитини записав ще одне відеозвернення, у якому сказав, що друзі допомагають забрати тіло його доньки і поховати в Україні. Командування ЗСУ у зв'язку з інформацією про зникнення його доньки надало військовому відпустку та дозвіл виїхати за кордон. Вже скоро Роман буде у німецькому Дебельні.

"Я прошу не хейтити моїх друзів (за те, що вони збирають кошти — Ред.)", – каже батько дівчинки.

Як стало відомо, розтин тіла дитини і всі необхідні слідчі дії завершені. Зараз гроші необхідні для покриття значних витрат на транспортування тіла, які сягають тисяч євро, а також для оплати послуг адвоката.

Саме збір коштів викликав негативну реакцію в соціальних мережах, де деякі користувачі звинуватили родину у шахрайстві.

Зараз Роман не готовий спілкуватися з представниками ЗМІ. Тому залишається невідомим, чи встановили з ним контакт посольство України в Німеччині та Міністерство закордонних справ України для надання допомоги у репатріації тіла дитини. Адже саме ці структури мали б підтримати їх.

Як повідомили в МЗС "Телеграфу", вони тільки збирають інформацію щодо події, тож не готові щось коментувати. Ідентичну відповідь ми почули від представництва Федеративної Республіки Німеччини в Україні.

Тим часом мер міста Дебельн, Свен Лібхаузер, оголосив про скасування запланованого на вихідні міського фестивалю. Замість цього, у п'ятницю, 14 червня, о 18:00 на центральній площі міста (Обермаркт) відбудеться жалобна церемонія, де громадяни зможуть вшанувати пам'ять Валерії зі свічками в руках. Крім того, у неділю о 10:00 на тій же площі пройде церковна служба.

Міська влада Дебельна також відкрила спеціальний рахунок для пожертв на підтримку родини загиблої дівчинки.

Нагадаємо, що у вбивстві Валерії підозрюють двох чоловіків. За попередньою інформацією, обидва підозрювані мали романтичний інтерес до матері дівчинки. Ця трагедія сколихнула не тільки українську громаду в Німеччині, але й жителів Дебельна, які висловлюють свій сум та співчуття родині загиблої дитини.