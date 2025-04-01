Пыталась сжечь себя в Верховной Раде: куда исчезла экс-нардеп Лилия Григорович

Политик была доверенным лицом Ющенко на выборах

Лилия Григорович — известная украинская политик, которая работала народным депутатом в Верховной Раде и заместителем министра Украины по делам семьи и молодежи. Политик планировала акт самосожжения в парламенте, но ее успели спасти. Недавно мы рассказывали об известном экс-нардепе 90-х Александре Емце, погибшем в ДТП.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности политика, чем отметилась в течение карьеры, и куда она исчезла.

Что известно о Лилии Григорович

Григорович родилась в Ивано-Франковске в 1957 году. Она училась в медицинском институте и Академии государственного управления при Президенте Украины. После окончания вуза Лилия работала врачом-аллергологом и детским иммунологом в Ивано-Франковске.

Григорович была врачом-аллерголом, фото с ее фейсбук-страницы

В 90-х Григорович стал главой краевого Братства Апостола Андрея Первозванного. Также она была заместителем председателя общественной службы в Ивано-Франковске. В 1994 году Лилия впервые стала народным депутатом. Сначала была беспартийной, а затем вошла во фракцию "Народного Руха Украины". Параллельно она возглавила подкомитет по медицинским проблемам материнства и детства.

В течение года Григорович входила в Комитет по делам женщин, материнства и детства при Президенте Украины. В 1996-1997 годах она была заместителем министра по делам семьи и молодежи. В течение 2 лет политик представляла Украину в Исполнительном совете Детского фонда ООН. Также она координировала депутатское объединение "За единую поместную Православную Церковь в Украине".

Григорович была заместителем министра по делам семьи и молодежи, фото газеты "День"

В 1998-2002 годах Григорович снова попала в парламент. Она была депутатом "Народного Руха Украины". В 2000 году Лилия пыталась совершить акт самосожжения. Это был ее личный протест против признания парламентом неудовлетворительной работы правительства. Депутат вышла на трибуну, подняла плакат "За Ющенко, против коммунистов и олигархов!", облилась бензином и пыталась себя поджечь. Депутат Михаил Ратушный успел остановить ее и вывести из зала.

Григорович была нардепкой от партии Ющенко, скриншот телеканала "Рада"

В течение 4 лет Лилия возглавляла комитет ВР по вопросам здравоохранения, материнства и детства. В 2002-2006 годах Григорович работала депутатом от блока Виктора Ющенко "Наша Украина". Была доверенным лицом Ющенко на президентских выборах в 2004 году, а затем стала его советницей.

Григорович была доверенным лицом Ющенко, фото с ее фейсбук-страницы

В 2006-2007 годах Григорович снова была нардепом от пропрезидентского блока "Наша Украина", а в 2007-2012 годах — от блока "Наша Украина – Народная самооборона". В 2012 году Лилия снова пыталась попасть в парламент, но не преодолела проходной барьер.

Где сейчас Лилия Григорович

На странице экс-нардепа в фейсбуке заметно, что ее часто отмечают в сообщениях о важных исторических событиях Украины. В частности, о Дне восстановления Независимости Украины, Дне государственного флага, о Женском Конгрессе Союза Украинок, где председательствовала Григорович.

В 2024 году Лилия приняла участие в праздновании 20-летия Оранжевой Революции в Украинском доме. К этому дню устроили тематическую фотовыставку, гости которой надели оранжевые шарфы и подняли флаг с надписью "Так!". Лозунгом Оранжевой революции был "Ющенко — так!".

Григорович на праздновании 20-летия Оранжевой Революции, фото из сети

Сейчас Лилия работает в Учебном научном институте публичного управления и государственной службы. Он является частью Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Григорович является кандидатом философских наук. Она преподает курсы "Парламентаризм", "Теория и история парламентаризма", "Парламент и институты государства и общества" и другие.

Григорович преподает в институте публичного управления, фото с ее фейсбук-страницы

Григорович обучает государственной службе, фото с ее фейсбук-страницы

Григорович сейчас, фото с ее фейсбук-страницы

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