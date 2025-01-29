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Хотіла стати депутаткою і була "найпринаднішою нареченою": що відомо про хрещеницю Кернеса

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Хрещеницю Геннадія Кернеса звати Анастасія Журавльова Новина оновлена 29 січня 2025, 17:00
Хрещеницю Геннадія Кернеса звати Анастасія Журавльова. Фото Колаж Телеграфу

Під час передвиборчої кампанії дівчина фарбувала лавки

Колишній мер Харкова Геннадій Кернес, який обіймав цю посаду упродовж 10 років, відомий своєю суперечливою діяльністю. Відомо, що у політика була велика родина і навіть позашлюбна донька, а його хрещениця неодноразово з’являлася у його соцмережах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про хрещеницю Геннадія Кернеса Анастасію Журавльову та її стосунки із хрещеним татом. Раніше вона активно вела соцмережі, але зараз зникла з публічного простору.

Що відомо про хрещеницю Кернеса

Анастасія Журавльова — донька Євгена Журавльова — директора харківського комунального підприємства "Ритуал". Він був приятелем Геннадія Кернеса та орендував номер у його готелі "Національ" з 2016 року.

Раніше Анастасія Журавльова працювала хірургом-інтерном у 17-й міській лікарні, де лікувався Геннадій Кернес до того, як поїхав до клініки "Шаріте". Також відомо, що вона балотувалася у депутати Харківської міської ради від "Блоку Кернеса", однак мандат не отримала. Тоді під час передвиборчої кампанії Журавльова фарбувала лавки і спілкувалася з місцевими — брала участь у суботниках.

Геннадій Кернес з хрещеницею
Анастасія Журавльова похресниця Кернеса

У грудні 2020 року статтю про Анастасію Журавльову та її відверті фото опублікували у журналі "Найпринадніші наречені". Це видання, за словами його автора, публікувало інтерв’ю з "найкращими жінками України".

Хрещениця Кернеса

"Анастасія — натуральна блондинка з чуттєвими губами. Вона цінує відносини і людей, які поруч з нею, і впевнено йде до поставлених цілей. А завзятість і безмежна любов до медицини допомагають їй рухатися в правильному напрямку", — так дівчину схарактеризувати у журналі.

На кладовищі, де похований Кернес за рік після його смерті пройшла панахида. Тоді біля могили мера Харкова зібралися його рідні, близькі, працівники міськради тощо. Серед них була і хрещениця — Анастасія Журавльова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про молодшого сина Геннадія Кернеса. Він активно займається підприємництвом.

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#Геннадій Кернес