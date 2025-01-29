Хотіла стати депутаткою і була "найпринаднішою нареченою": що відомо про хрещеницю Кернеса

Під час передвиборчої кампанії дівчина фарбувала лавки

Колишній мер Харкова Геннадій Кернес, який обіймав цю посаду упродовж 10 років, відомий своєю суперечливою діяльністю. Відомо, що у політика була велика родина і навіть позашлюбна донька, а його хрещениця неодноразово з’являлася у його соцмережах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про хрещеницю Геннадія Кернеса Анастасію Журавльову та її стосунки із хрещеним татом. Раніше вона активно вела соцмережі, але зараз зникла з публічного простору.

Що відомо про хрещеницю Кернеса

Анастасія Журавльова — донька Євгена Журавльова — директора харківського комунального підприємства "Ритуал". Він був приятелем Геннадія Кернеса та орендував номер у його готелі "Національ" з 2016 року.

Раніше Анастасія Журавльова працювала хірургом-інтерном у 17-й міській лікарні, де лікувався Геннадій Кернес до того, як поїхав до клініки "Шаріте". Також відомо, що вона балотувалася у депутати Харківської міської ради від "Блоку Кернеса", однак мандат не отримала. Тоді під час передвиборчої кампанії Журавльова фарбувала лавки і спілкувалася з місцевими — брала участь у суботниках.

У грудні 2020 року статтю про Анастасію Журавльову та її відверті фото опублікували у журналі "Найпринадніші наречені". Це видання, за словами його автора, публікувало інтерв’ю з "найкращими жінками України".

"Анастасія — натуральна блондинка з чуттєвими губами. Вона цінує відносини і людей, які поруч з нею, і впевнено йде до поставлених цілей. А завзятість і безмежна любов до медицини допомагають їй рухатися в правильному напрямку", — так дівчину схарактеризувати у журналі.

На кладовищі, де похований Кернес за рік після його смерті пройшла панахида. Тоді біля могили мера Харкова зібралися його рідні, близькі, працівники міськради тощо. Серед них була і хрещениця — Анастасія Журавльова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про молодшого сина Геннадія Кернеса. Він активно займається підприємництвом.