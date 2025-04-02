Получила наследства на больше, чем миллиард гривен: что известно о вдове Геннадия Кернеса

После смерти Кернеса его жена стала владелицей большого количества имущества чиновника.

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес, покоящийся рядом с могилами погибших воинов времен Второй мировой, запомнился украинцам не только благодаря своей политической деятельности, но и коррупционным скандалам. После смерти чиновника его жена получила немаленькое наследство, которое оценивают в 1,3 миллиарда гривен.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о вдове Геннадия Кернеса. Мы также выяснили, что она унаследовала от своего покойного мужа.

Что известно о вдове Кернеса

Жену экс-мера Харькова зовут Оксана Гайсинская. Она – дочь заместителя генерального прокурора Украины Юрия Гайсинского. До брака с Кернесом, у женщины уже был сын Родион от первого мужа. Сейчас ему 33 года.

Оксана Гайсинская с сыном Родионом. Фото: instagram.com/oksanag2406

После смерти мужа, в декабре 2020 года, Гайсинская унаследовала большую часть его имущества. В частности, она стала владелицей компании "Бриллиант 2006", которой принадлежат земля и здания в центральной части Харькова. Об этом сообщает "Следствие.инфо". Стоимость этих активов оценивается примерно в 1,3 млрд грн. Большинство собственности официально переписалось на Гайсинскую после смерти Кернеса.

Оксана Гайсинская стала совладелицей нескольких компаний, которым принадлежит земля под фудкортом в парке Горького, кафе в парке Шевченко. Также она получила в собственность здание в центре Харькова, где раньше была областная ячейка "Партии регионов", а позже – штаб политической силы "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Также вдова Кернеса стала владелицей харьковских компаний. Среди них — "Флорс", "Стейдж Т", "Дельта Ауры", "Версио", "Вайзе", "Соло Инжиниринг" и "Веберз". Они владеют разными коммерческими объектами центральной части города, включая офисные здания, кафе и другие бизнес-помещения.

Где сейчас Оксана Гайсинская

Последний пост в Инстаграме она публиковала в марте 2022 года. Тогда Гайсинская выложила архивное фото с Кернесом с подписью : "Я нахожусь в Украине! Пишу, пока дышу…Путин решил ускорить мою встречу с Геной, он разрушает город Харьков, который Геннадий Кернес строил с большой любовью! Путин уничтожает дома, больницы, города в моей стране и проносит смерть! Кровавая война с мирными жителями! Россияне, понимаю ваш страх, но мир должен знать и наказать его как убийцу моей Украины".

Однако в сохраненных сторис женщины есть снимки, выложенные 2-3 месяца назад. Она опубликовала селфи, а также фотографии с женщинами. Вероятно, ее подругами.

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