Три найдорожчі породи котів: скільки вони коштують в Україні

Ціна деяких котів перевишує мільйон гривень

Поки в Україні найдорожчі коти нагадують кольором золотисту булочку, в світі цінуються більш хижі породи. Найдорожчими породами світи традиційно називають саванну, бенгальську та тойгера. Серед дорогих порід зазвичай згадується й ашера. Ціна такої кішки в світі $15,000-$100,000 (617 тис. — 4,115 млн грн). Заявляється, що вона є гібридом африканського сервала, азійської леопардової кішки та домашньої кішки. Однак порода ашера не визнана жодною великою міжнародною фелінологічною організацією, тож і "Телеграф" її в перелік не включав.

Найдорожчі кішки світу в Україні

Саванна — кошенята з родоводом можуть коштувати $15,000-$25,000 (617 тис. — 1,028 млн грн). Гібрид домашньої кішки та сервала, особливо цінуються коти першого покоління (F1). Вони зменшуються із кожним наступним поколінням.

Саванна була офіційно визнана The International Cat Association (TICA) у 2001 році. Це зробило її першою визнаною гібридною породою котів, що походить від схрещування домашніх котів та африканського сервала. В Україні ціна на саванну значно менша топових розцінок світу. За самицю F1 просять більш як 220 тисяч гривень.

Порода саванна в Україні

Бенгальська кішка — $1,500-$10,000 (62 — 411 тис. грн). Вартість цієї леопардової красуні залежить від якості розведення та покоління.

Бенгальська порода була вперше визнана The International Cat Association (TICA) у 1986 році. В Україні ціна також нижча аніж у світі — близько 49 тисяч грн.

Бенгальска кішка в Україні

Тойгер — $3,000-$5,000 (123 — 205 тис.грн). Виведена, щоб нагадувати мініатюрного тигра.

The International Cat Association першою визнала тойгерів як нову породу. У 1993 році тойгер отримав реєстраційний статус, а в 2007 році — повний статус, що дозволило цим котам змагатися на виставках. Котенята тойгерів в Україні доступні тільки під замовлення. Кота, який закінчив кар'єру в розпліднику можна купити вдесятеро дешевше, ніж ціна в світі.

Тойгер в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що найдорожча собака світу тибетський мастиф в Україні коштує менш як 100 тисяч гривень. Ця порода не тільки дорога, але й примітна велетенським розміром.