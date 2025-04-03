Воздушная тревога звучала по всей Украине: почему объявляли об угрозе (обновлено)

В одной из областей зафиксировали воздушную цель

В четверг, 3 апреля, по всей Украине объявили о воздушной тревоге. Ракетная опасность сохраняется на всей территории.

Причина — взлет МИГ-31, который является носителем "Кинжалов". "Скоростная цель на приграничные Сумщины", — сообщили в 14:10 в Воздушных Силах ВСУ.

Обновлено в 14:27. Отбой воздушной тревоги по всей Украине. Можно исходить из укрытий, ведь угроза миновала. На Черниговщине тревога сохраняется из-за российских разведывательных БПЛа — их сбивают.

Справка. МиГ-31К – это модифицированный вариант сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика МиГ-31, разработанный для несения гиперзвуковых ракет "Кинжал". Эта версия самолета значительно модернизирована по сравнению с базовой моделью и имеет ряд уникальных характеристик. МиГ-31К был разработан как носитель гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" (Х-47М2).

Первые сообщения об этой модификации появились в 2018 году, когда было объявлено о принятии комплекса "Кинжал" на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе России. С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно использует эти истребители для массированных атак по Украине.

Напомним, последняя массированная атака на Украину произошла 15 марта. Взрывы слышали во многих городах и областях нашей страны, есть значительные разрушения.