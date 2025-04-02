США побалували дружину путінського друга: хто вона, як виглядає і який подарунок отримала від Трампа

США зняли санкції з дружини російського міліардера: всі подробиці.

США виключили з санкційного списку (SDN) Каріну Ротенберг — дружину російського олігарха Бориса Ротенберга, який перебуває під санкціями з 2014 року та є близьким другом президента РФ Володимира Путіна.

Цю інформацію підтвердило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. У звіті відомства зазначено: "Ротенберг Каріна Юріївна, відома також як Каріна Гапчук (дівоче прізвище), Фокс, 24 листопада 1978 року народження, була вилучена зі списку SDN".

Водночас до санкційного переліку додали нових російських громадян і компанії, зокрема Юрія Бєлякова, В'ячеслава Віданова, а також підприємства "Едісон", "Колібрі Груп" та "Скай Фрейм". Санкції також торкнулися балкера AM Theseus під прапором РФ.

Життя без обмежень

Як повідомляють росЗМІ, попри санкції ЄС проти її чоловіка, Каріна Ротенберг продовжувала подорожувати світом. Наприклад, улітку 2023 року вона публікувала в Instagram відео з елітного курорту у Франції, де займалася пілатесом.

Відомо, що вона має громадянство США з 2013 року та вийшла заміж за Бориса Ротенберга у 2009 році.

Під американські санкції потрапила лише у 2022-му, після чого втратила будинок через борги перед американським банком. Водночас ЄС не вносив її до свого санкційного списку.

Багатомільйонні активи

Каріна Ротенберг керує Федерацією кінного спорту Москви й володіє часткою в елітних конюшнях у Європі. За даними баз FEI і ФКСР, у власності родини Ротенбергів перебуває щонайменше 24 коня, деякі з них коштують до €900 тисяч. До 2022 року вона допомагала чоловікові фінансово через позики у філіях російських банків за кордоном.

Документи з витоку даних свідчать, що Ротенберг є власницею половини західної нерухомості чоловіка. Зокрема, їй належить частка в маєтку площею 30 гектарів у Муан-Сарту, що за 50 км від Монако. У 2014 році його оцінювали у €17 млн, а загальна вартість активів подружжя у Франції та Монако перевищує €60 млн.

Інші зняття санкцій

Крім Каріни Ротенберг, цього тижня стало відомо про виключення зі санкційного списку ЄС ще одного російського бізнесмена — Дмитра Пумпянського, засновника Трубної металургійної компанії (ТМК). Санкції також зняли з його дружини Галини та сина Олександра, які потрапили під обмеження три роки тому.

Раніше "Телеграф" писав про те, що кількість російських мільярдерів б'є рекорди попри санкції через війну проти України. У 2024 році їх стало 146 осіб, хоча роком раніше було 125.