Зеленський допустив компроміс щодо окупованих територій: що він сказав

Гарант Конституції висловився щодо компромісу

Україна не визнаватиме окуповані території російськими. Це є одною з найголовніших червоних ліній. Однак ці території повертатимуться з часом дипломатичним шляхом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спілкуванні з головами громад на Чернігівщині у четвер, 3 квітня.

"Речі геополітичні – це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія, "руськими". Це українські території у будь-якому випадку. Це для нас одна з головніших червоних ліній. У будь-якому випадку – це тимчасово окуповані території", – наголосив український лідер.

Водночас він пояснив, що для припинення війни треба знайти компроміс, наприклад, коли окуповані українські території повернуться з часом дипломатичним шляхом.

"Це справедливий мир тоді, коли ці території повернуться. Але якщо можна зробити так, щоб знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулось з часом дипломатичним шляхом, я думаю, напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях, тому що війна не може бути стільки, допоки вона йде", – додав Зеленський.

Раніше президент відвідав Ягідне Чернігівської області на третю річницю його звільнення від російських військ, де знову звернув увагу на одну з найбільш трагічних локацій — підвал місцевої школи. Саме там російські солдати утримували понад 350 мирних жителів.