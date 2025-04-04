В Одесі безкоштовно віддають цуценят популярної породи, проте є нюанс

Для цуценят шукають дбайливих господарів — їх підкинули

Не тільки надзвичайно коштовні собаки продаються в Україні. Взяти вірного друга можна абсолютно безкоштовно. Іноді це може бути породне цуценя або метис.

Так, на одному з українських маркетплейсів з’явилось оголошення — в Одесі безоплатно віддають двох метисів такси. Їх намагаються прилаштувати для життя у квартирі або будинку. Цуценятам 1 — 1,5 місяця. Є два цуценяти — дівчинка та хлопчик. Хлопчик повністю чорного кольору, дівчинка — з "підпалинами". Гарантувати, що це саме метис такси не може ніхто, проте цуценята схожі на породу.

Ліворуч - хлопчик, праворуч - дівчинка

За розмірами такси поділяються на стандартні, карликові і кроличі. Стандартні такси важать 6-9 кг, карликові — 4-6 кг, а кроличі — до 2,5 кг. З огляду на зовнішність цуценят можна припустити, що це метиси стандартної такси. Цуценята такої породи із родоводом коштують 3-5 тисяч гривень. Такси — енергійні, розумні та віддані собаки. Вони зазвичай невибагливі в догляді, однак їм потрібна регулярна фізична активність, щоб уникнути ожиріння.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні можна купити котів найдорожчих в світі порід. Ці коти внесуть в будинок "дикі ноти", адже всі вони нагадують або є метисами диких представників котячих.