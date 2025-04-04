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В Одессе бесплатно отдают щенков популярной породы, однако есть нюанс

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Собаки разных пород или дворняжки могут стать преданным другом Новость обновлена 04 апреля 2025, 11:56
Собаки разных пород или дворняжки могут стать преданным другом

Для щенков ищут рачительных хозяев – их подбросили

Не только очень ценные собаки продаются в Украине. Взять верного друга можно совершенно бесплатно. Иногда это может быть породный щенок или метис.

Так, на одном из украинских маркетплейсов появилось объявление — в Одессе безвозмездно отдают двух метисов таксы. Их пытаются пристроить для жизни в квартире или доме. Щенкам 1 — 1,5 месяца. Есть два щенка — девочка и мальчик. Мальчик полностью черного цвета, девочка – с "подпалинами". Гарантировать, что это именно метис таксы не может никто, однако щенки похожи на породу.

Щенки таксы
Слева – мальчик, справа – девочка

По размерам таксы делятся на стандартные, карликовые и кроличьи. Стандартные таксы весят 6-9 кг, карликовые – 4-6 кг, а кроличьи – до 2,5 кг. Учитывая внешность щенков, можно предположить, что это метисы стандартной таксы. Щенки такой породы с родословной стоят 3-5 тысяч гривен. Таксы – энергичные, умные и преданные собаки. Они обычно неприхотливы в уходе, однако им нужна регулярная физическая активность во избежание ожирения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине можно купить кошек самых дорогих в мире пород. Эти коты внесут в дом "дикие ноты", ведь все они напоминают или являются метисами диких представителей кошачьих.

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#Одесса #Собака #Домашние животные #Такса #Домашние любимцы