Полуостров страдает от нехватки воды

Крым продолжает страдать от нехватки воды, хотя одной из задач российской "СВО" было решение этой проблемы. Водохранилища полуострова за март потеряли более трех миллионов кубометров воды.

По сравнению с прошлым годом ситуация еще больше усугубилась. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным крымского Управления по гидрометеорологии, в настоящее время в водохранилищах полуострова осталось 112 миллионов кубометров воды. Это на 3,2 миллиона кубометров меньше месяца назад.

Еще хуже выглядит сравнение с прошлым годом – нынешние запасы на 92,11 миллиона кубометров меньше, чем в начале апреля 2024 года.

Специалисты объясняют падение уровня воды аномально теплой и сухой погодой. Март на полуострове оказался засушливым, а осадки распределялись неравномерно.

В бассейнах рек южного берега Крыма выпало всего 8-23% от месячной нормы осадков. На севере полуострова ситуация не лучше – в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и Биюк-Карасу осадки составили всего 7-35% от нормы. В Крымских горах, откуда обычно приходит вода, тоже было мало осадков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что требования Путина к Украине не изменились. Кремль все еще требует Крым и четыре региона.