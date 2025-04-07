В Эстонии возмущены решением "Укрзализныци" и припомнили помощь Киеву

По словам экономического эксперта Райво Варе, это – политический вопрос

Эстонские бизнесмены возмущены ограничительными мерами "Укрзализныци" в отношении иностранных вагонов, поскольку этот шаг в первую очередь касается владельцев вагонов из стран Балтии.

Они также отмечают, что такая политика не мешает Киеву принимать "помощь от эстонских налогоплательщиков", пишет местное издание Postimees.

"Укрзализыця" запретила использование иностранных вагонов

Согласно сообщениям "Укрзализныци", с 16 марта вагоны, принадлежащие иностранным железнодорожным компаниям, а также собственные вагоны, приписанные к другим администрациям, могут использоваться исключительно для международных грузоперевозок.

Как сообщает издание, причина такого шага — в текущей ситуации с перевозками. Из-за невозможности транспортировки грузов на оккупированных территориях востока страны и общего снижения товаропотока в Украине возник профицит вагонов. Чтобы поддержать отечественный бизнес в условиях жёсткой конкуренции, было принято решение ограничить использование иностранных вагонов внутри страны.

В первую очередь это затронуло вагоны из стран Балтии и Казахстана. Российский подвижной состав уже давно не допускался к перевозкам по украинским рельсам, а вагоны из других государств представлены в незначительном количестве. По словам Сергея Яковлева, члена правления компании Skinest Grupp, в Украине сейчас эксплуатируется более 500 грузовых вагонов, принадлежащих эстонским компаниям. По его оценке, общая экономическая стоимость вагонов, которые оказались "замороженными" составляет около 20 млн евро.

Что говорят в Эстонии

"Они принимают помощь от эстонских налогоплательщиков, но не позволяют им работать на своей территории. […] Украина создала преференции для своих компаний. Местные владельцы вагонов лоббировали запрет на использование иностранных вагонов. Все прибалтийские вагоны были остановлены", — сказал владелец железнодорожного концерна Skinest Grupp Олег Осиновский в эфире Postimees.

Стоит напомнить, что сама компания Skinest заставила усомниться в своих моральных принципах после полномасштабного вторжения из-за грузовых перевозок аффилированных с ней компаний в Россию.

"Это особенно отвратительно, учитывая политический контекст, — сказал экономический эксперт Райво Варе, добавив, что Украина должна сохранить своих друзей. – Эстония, которая больше всего помогла Украине, и теперь вводят ограничения. Это не просто вопрос железнодорожного бизнеса, а более широкий политико-экономический и политический вопрос", — заявил он и сравнил нашу страну с Дональдом Трампом, который, по его словам "преследует" союзников.

В то же время Варе признал, что использование государствами протекционистских мер на железных дорогах не является чем-то неслыханным. Более того, сама Эстония когда-то вводила такие ограничения.

Действия "Укрзализныци" раскритиковал и Сергей Яковлев который заявил, что в ситуации, когда Эстония так поддерживала Киев, он пошел на неприятные для Таллина шаги.

"С началом войны инвесторы осмелились оставить свои вагоны на Украине. Альтернативой мог бы стать вывод этого актива с территории Украины. При таком шаге инвесторы рисковали в военной ситуации, ведь вагоны могли в любой момент попасть под бомбежку. Украинская сторона также была заинтересована в том, чтобы оставить вагоны в Украине, поскольку грузовых вагонов не хватало", — сказал он.

На прошлой неделе бизнесмены также обратились в Министерство иностранных дел, которое подтвердило, что работает над этим вопросом и в ближайшее время свяжется с министром транспорта Украины. По информации издания, заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко якобы уже обратился к руководсву "Укрзализныци" с вопросами.

Европейский бизнес предупреждает о последствиях

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) заявила, что считает необходимым восстановить равные условия предоставления услуг по перевозке грузов внутри Украины, в частности с возможностью эксплуатации иностранных вагонов.

"По мнению бизнеса, такие ограничения создают неравные условия на внутреннем рынке, ведь они не распространяются на иностранные вагоны в управлении "Укрзализныци". Как сообщают компании-члены ЕБА, это не первая попытка "Укрзализныци" остановить эксплуатацию грузовых вагонов приписки иностранных железных дорог. Похожие события уже имели место в сентябре 2024 года, но после резкой реакции бизнеса и профильных ассоциаций соответствующие решения были приостановлены", – говорится в сообщении.

Члены ассоциации считают такие меры не вполне обоснованными, а их возможным следствием – искусственный дефицит погрузочных ресурсов, антиконкурентные действия на рынке, рост стоимости грузоперевозок, а также ухудшение конкурентоспособности украинских товаров на глобальных рынках.

В конце марта ЕБА обратилась в соответствующие органы с просьбой разъяснить ситуации участникам рынка, а также приостановить действие упомянутых ограничений на время исследования ситуации.

Напомним, Эстония ввела санкции против министра спорта РФ, главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. Накануне Европейский Союз снял ограничения с россиянина под давлением официального Будапешта.