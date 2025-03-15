Угорщина підтримала "солдата Путіна": Естонія вимагає призупинити право голосу Будапешта у Євросоюзі

В Естонії розуміють, що офіційний Будапешт підіграє Кремлю

Естонія ввела санкції проти міністра спорту РФ, глави Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайла Дегтярьова. Напередодні Європейський Союз (ЄС) зняв санкції з росіянина під тиском офіційного Будапешта.

Міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що під тиском Угорщини зі списку було виключено трьох олігархів, включаючи Дегтярьова, які безпосередньо сприяють російській агресії та мають тісні зв’язки з Володимиром Путіним. Про це повідомляє err.ee.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що Угорщина систематично діє проти спільних інтересів безпеки Європи, а тому необхідно терміново вжити конкретних заходів та призупинити право голосу Будапешта в ЄС. Крім того, він повідомив, що Естонія сама запровадить санкції проти Дегтярьова та двох інших росіян.

"Я прийняв рішення про введення державних фінансових санкцій проти Кантора, Дегтярьова та Ісмаїлової, які були виключені зі списку санкцій ЄС під тиском Угорщини", — заявив Цахкна.

Маргус Цахкна

Зазначимо, Дегтярьов є затятим путіністом. Він називає себе "солдатом Путіна" і готовий прислужувати йому аж до пенсії. Компліментарні висловлювання про Путіна привели Дегтярьова в уряд РФ.

Крім того, Михайло хоче зробити український Донбас центром туризму в Росії. Додамо, що Дегтярьов пішов на юридичну хитрість, щоб зняти санкції з російського спорту, правда реакції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) поки що не було.