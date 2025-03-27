Трамп підштовхнув? У Китаї зробили важливу заяву щодо співпраці з ЄС

Для Пекіна відкриваються бажані можливості

Китай готовий співпрацювати з Європейським Союзом (ЄС), аби разом "протистояти одностороннім діям і протекціонізму". Адже протягом десятиліть Пекін хоче ослабити американський вплив на європейському континенті.

Про це заявив віцепрем'єр Китаю Хе Ліфен керівнику торгівлі блоку в Пекіні Марошу Шефковічу, передає Reuters. Зазначається, що Китай активно підтримує ідею "стратегічної автономності Європи".

"Китай готовий співпрацювати з Європейським Союзом для належного вирішення економічних і торговельних суперечок", — сказав Ліфен.

Додамо, що, на думку експерт з азіатсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra Антона Ганоцького, послаблення союзу Вашингтону та ЄС – це крок до локалізації геополітичної ролі США у світі. Що своєю чергою відкриває можливість Пекіну побудувати бажані відносини з Європою.

Президент США Дональд Трамп своїми діями робить все, щоб цей план Китаю реалізувався. Але не слід забувати, що Пекін продовжує підтримувати Росію і проявляти свою лояльність до війни в Україні, називаючи її "українсько-російською кризою".

Водночас Трамп наголошував, що США не бажають війни з Китаєм, але, якщо це станеться, вони будуть готові на потрібному рівні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп обклав митами Китай. Вже відомо, як відповіли в Піднебесній і що це означає для звичайних людей.