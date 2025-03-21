Таким був Київ до війни: в мережі показали старі фото Хрещатика

Це був Хрещатик, який радянське командування знищило у 1941 році

Хрещатик – головна артерія Києва, його символ та гордість. Проте мало хто знає, що сучасний вигляд вулиці – результат повоєнної відбудови після нищівного руйнування у вересні 1941 року.

Це була не просто воєнна операція, а спланована акція, яка назавжди змінила обличчя серця української столиці. Телеграм-канал "Київ. Жива історія" показав, як виглядав Хрещатик до цих подій.

Довоєнний Хрещатик: культурне серце міста

До початку Другої світової війни Хрещатик був справжнім осередком міського життя та культури Києва. Вулиця вражала різноманіттям закладів: численні готелі, театри, кінотеатри, радіотеатр, поштамт, міськрада, універмаги, ресторани та кафе, цирк і навіть міський ломбард. Особливою гордістю Києва була консерваторія, де зберігався великий орган і близько 200 роялів та піаніно – скарбниця музичного мистецтва.

Фатальний вересень 1941-го

Трагічні події розгорнулися у вересні 1941 року, коли радянські війська відступали з Києва під натиском німецької армії. Відступаючи, вони залишили смертельний "подарунок" – заміновану центральну частину міста, включно з Хрещатиком.

24 вересня 1941 року стало чорним днем в історії Києва. Протягом усього дня в центрі міста лунали потужні вибухи, що спричинили масштабну пожежу. Вогонь швидко поширювався, знищуючи квартал за кварталом. Ситуацію погіршував пошкоджений водогін, який унеможливлював ефективне гасіння пожежі. Наслідки цієї катастрофи були жахливими: 324 будівлі перетворилися на згарища, тисячі киян залишилися без даху над головою, а історична архітектура центру міста була втрачена назавжди.

"5 найкращих кінотеатрів, театри, радіотеатр, консерваторія й музична школа, поштамт, міськрада, два найбільших універмаги, 5 найкращих ресторанів та кафе, цирк, міський ломбард… У Київській консерваторії згорів великий орган і близько 200 роялів і піаніно", ― писала газета "Українське слово".

Примітно, що вибухи були радіокерованими, а детонацію мін координували дистанційно з Харкова чи Воронежа. Пожежа тривала кілька днів, перетворюючи історичний центр міста на руїни. Німецька окупаційна влада, намагаючись зупинити поширення вогню, навіть підривала деякі вже пошкоджені будівлі, щоб створити протипожежні розриви.

Відбудова та нове життя

Відродження Хрещатика почалося після визволення Києва. У 1944 році оголосили масштабний конкурс на відбудову головної вулиці, який тривав три роки і залучив найкращих архітекторів СРСР. Результатом став грандіозний ансамбль сталінської архітектури, що мав демонструвати міць та велич радянської держави.

Сьогоднішній Хрещатик – це вже зовсім інша вулиця, ніж та, що існувала до 1941 року. Величні будівлі післявоєнної доби формують новий архітектурний ансамбль, який став візитівкою сучасного Києва. Проте уважний погляд і досі може помітити на фасадах деяких уцілілих будівель сліди тієї страшної пожежі – німі свідки трагічних подій вересня 1941 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Хрещатик міг виглядати інакше, але переміг здоровий глузд. Деякі проєкти реконструкції були геть утопічними.