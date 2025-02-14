Кішка за десять мінімалок: в Україні продають незвичайну "блакитну пантеру" (фото)

Кішку звуть Мармелада

В Україні за чималі гроші можна придбати собі домашнього вихованця з неординарним зовнішнім виглядом. Йдеться про орієнтальну кішку або, як її ще називати, "блакитну пантеру".

Відповідне оголошення було опубліковане на популярному українському сайті купівлі-продажу. Автор зазначив, що кішка має ім’я — Мармелада.

Вартість такого вихованця становить 2 тисячі євро (близько 87 тисяч гривень).

"Кітка контактна, любить грати чимось, чи то м’яч, іграшка, що шарудить, чи пір’їнка. Темпераментна, може від великого кохання і прикусити вас, але це не боляче, навіть прикольно. Їсть корм супер преміум, м’ясо, сир", — йдеться в описі.

Також продавець опублікував фотографії кицьки. На фото можна помітити, що кішка має сірий колір і незвичайно великі вуха. Очі у тваринки зеленого кольору.

Для порівняння, така вартість вихованця дорівнює більш ніж 10 мінімальним зарплатам в Україні. Нині вона становить 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продають породистих цуценят по тисячі євро. Колір щенят незвичайний — блакитно-білий. Їх до продажу пропонують з розплідника, мати відмінність "Кращий представник породи". У собак родовідні лінії США, Польщі та Італії.