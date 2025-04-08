Комплект формы КГБиста продается в Украине за кругленькую сумму

КГБ СССР являлся главным органом государственной безопасности Советского Союза

На украинском рынке появился редкий лот – полный комплект формы офицера КГБ времен СССР. В наборе есть летняя и зимняя форма, а также парадная и повседневная одежда.

Всего продавец предлагает 28 разных предметов за 39 900 гривен. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных ресурсов купли-продажи.

Судя по объявлению, в набор входят все необходимые элементы формы офицера КГБ, включая головные уборы и обувь. Бонусом покупатель получит солдатский пояс Советской Армии, белый парадный шелковый шарф и юбилейную медаль "70 лет Вооруженным Силам СССР" с колодкой.

Комплект имеет конкретные размерные параметры: парадная и повседневная одежда – 50 размер, рост 5, полнота С; камуфляж – 52 размер при том же росте и полноте. Головные уборы представлены в 56 размерах, а обувь — в 44.

Подобные предметы советской эпохи иногда появляются на рынке коллекционных товаров и военных раритетов. Такие лоты обычно вызывают интерес у коллекционеров военной атрибутики, музейных работников и людей, интересующихся историей спецслужб.

Напомним, что КГБ СССР являлся главным органом государственной безопасности Советского Союза с 1954 до 1991 года. Форма офицеров этой организации имела свои особенности и отличалась от обычной армейской униформы.

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