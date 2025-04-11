На українських дорогах з'явилося 25 нових ділянок з TruCAM: де вони працюватимуть (карта)

Місця розташування приладу визначені на основі аналізу аварійності

Патрульна поліція розширює мережу контролю швидкості із застосуванням приладів TruCAM. На українських дорогах з'являться 25 нових ділянок, де поліцейські вимірюватимуть швидкість транспортних засобів.

Нові точки контролю розміщені переважно там, де вже працюють камери автоматичної фіксації порушень. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

"Телеграф" показує, де додали нові ділянки на карті. Червоним кольором в таблиці виділено нові ділянки автомобільних доріг, де з 11.04.2025 здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM.

Волинська область

М-19: Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на кілометрах 151-157;

Р-14: Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ на кілометрах 8-11;

О-030849: Луцьк — Рованці на кілометрах 1-4.

Усі ці три ділянки розташовані у Волинській області.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області також є одна нова ділянка, де буде здійснюватись контроль швидкості. Мова йде за Проспект Ювілейний у місті Кам'янське.

Проспект Ювілейний у Кам'янському

Закарпатська область

Дві ділянки автодороги М-23 в Закарпатській області здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM:

М-23: Берегове — Виноградів — Велика Копаня, ділянка на 1-7 кілометрах;

М-23: Берегове — Виноградів — Велика Копаня, ділянка на 11-21 кілометрах.

Обидві ці ділянки відносяться до однієї й тієї ж траси М-23, але контроль швидкості буде здійснюватись на двох різних відрізках цієї дороги.

Запорізька область

В Запорізькій області виділено також нову ділянку автомобільної дороги, де здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM:

Н-08: Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь, ділянка на 506-509 кілометрах.

Варто зазначити, що на цій же трасі Н-08 вже здійснюється контроль на іншій ділянці (450-476 км), але з більш раннього періоду — з 05.12.2024.

Львівська область

М-06-09: Східний під'їзд до м. Львова на ділянці 3-5 км.

Миколаївська область

Н-14 "Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв" на ділянці 153-179 км;

Н-11 "Дніпро — Миколаїв (через м. Кривий Ріг)" на ділянці 261-286 км;

Н-24 "Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ)" на ділянці 133-145 км;

В межах міста Миколаїв — вул. Веселинівська.

м. Миколаїв - вулиця Веселинівська.

Одеська область

М-27 "Одеса — Чорноморськ" на ділянці 9-13 км;

"Одеса — Чорноморськ" на ділянці км; М-28 "Одеса — Южне — /М-14/ Об'їзд м. Одеси (Авангард)" на ділянці 23-27 км.

Одеса — Чорноморськ

Рівненська область

У місті Рівне запроваджується контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM на новій ділянці — вулиці Романа Шухевича. За даними таблиці, розміщення приладів фіксації швидкості розміщено на території міста Рівне, інші населені пункти Рівненської області цими змінами не обмежені.

Сумська область

11 квітня 2025 року, в місті Суми розпочато контроль швидкісного режиму транспортних засобів за допомогою приладів TruCAM на новій ділянці — вулиці Героїв Крут.

Тернопільська область

В місті Тернопіль розпочато роботу системи контролю швидкісного режиму транспортних засобів з використанням приладів TruCAM на новій ділянці — вулиці 15 квітня.

Хмельницька область

Р-24 "Татарів — Косів — Коломия — Борщів — Кам'янець-Подільський" на ділянці 267-272 км.

Р-48 "/Р-24/ — Сатанів — Війтівці — Білогір'я — /Р-26/" на ділянці 22-32 км.

Черкаська область

В місті Умань, на вулиці Єднання, запрацювала нова ділянка контролю швидкісного режиму. Контроль здійснюється за допомогою приладу TruCAM. Відтепер на цій ділянці фіксуватимуть перевищення швидкості з метою підвищення безпеки дорожнього руху.

Чернігівська область

На трасі М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (південний під'їзд до м. Чернігова) контроль встановлено на відрізку км 0–4.

На автодорозі М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ (у напрямку м. Брянськ) TruCAM працює на двох відрізках: км 13–25 та км 37–48.

Крім додавання нових точок контролю, внесено зміни до 10 існуючих ділянок. Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, які здійснюватимуть вимірювання швидкості на 338 ділянках доріг.

Патрульна поліція зазначає, що місця розташування TruCAM визначені на основі аналізу аварійності — прилади встановлюються на небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

Окрім цього, через воєнний стан в країні є особливості використання цих пристроїв. У Донецькій і Луганській областях, де тривають активні бойові дії, прилади тимчасово не застосовуються. У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM використовують лише на окремих безпечних ділянках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в МВС назвали ТОП-3 камери фіксації швидкості під Києвом. Протягом перших восьми місяців 2024 року на автотрасах під Києвом камери фіксації швидкості дали підстави для накладання більш як 120 тисяч штрафів за перевищення швидкості. Деякі з них можуть сягати майже 2000 гривень.