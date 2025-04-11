На украинских дорогах появилось 25 новых участков с TruCAM: где они будут работать (карта)

Место расположения прибора определены на основе анализа аварийности

Патрульная полиция расширяет сеть контроля скорости с использованием приборов TruCAM. На украинских дорогах появятся 25 новых участков, где полицейские будут измерять скорость транспортных средств.

Новые точки контроля размещены в основном там, где уже работают камеры автоматической фиксации нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

"Телеграф" показывает, где добавили новые участки на карте. Красным цветом в таблице выделены новые участки автомобильных дорог, где с 11.04.2025 будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью TruCAM.

Волынская область

М-19: Доманово (на г. Брест) – Ковель – Черновцы – Тереблече (на г. Бухарест) на километрах 151-157;

Р-14: Луцк – Киверцы – Маневичи – Любешов – Дольск на километрах 8-11;

О-030849: Луцк — Рованцы на километрах 1-4.

Все эти три участка расположены в Волынской области.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области также есть новый участок, где будет осуществляться контроль скорости. Речь идет за Проспект Юбилейный в Каменском.

Проспект Юбилейный в Каменском

Закарпатская область

Два участка автодороги М-23 в Закарпатской области будут осуществлять контроль скоростного режима с помощью приборов TruCAM:

М-23: Берегово — Виноградов — Большая Копаня, участок на 1-7 километрах;

М-23: Берегово — Виноградов — Большая Копаня, участок на 11-21 километрах.

Оба этих участка относятся к одной и той же трассе М-23, но контроль скорости будет осуществляться на двух разных отрезках этой дороги.

Запорожская область

В Запорожской области также выделен новый участок автомобильной дороги, где будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью приборов TruCAM:

Н-08: Борисполь — Днепр — Запорожье (через г. Кременчуг) — Мариуполь, участок на 506-509 километрах.

Следует отметить, что на этой же трассе Н-08 уже осуществляется контроль на другом участке (450-476 км), но с более раннего периода – с 05.12.2024.

Львовская область

М-06-09: Восточный подъезд в г. Львов на участке 3-5 км.

Николаевская область

Н-14 "Александровка — Кропивницкий — Николаев" на участке 153-179 км;

Н-11 "Днепр — Николаев (через г. Кривой Рог)" на участке 261-286 км;

Н-24 "Благовещенское — Николаев (через г. Вознесенск)" на участке 133-145 км;

В черте города Николаев — ул. Веселиновская.

м. Николаев – улица Веселиновская.

Одесская область

М-27 "Одесса — Черноморск" на участке 9-13 км;

"Одесса — Черноморск" на участке км; М-28 "Одесса — Южное — /М-14/ Объезд г. Одессы (Авангард)" на участке 23-27 км.

Одесса — Черноморск

Ровенская область

В Ровно вводится контроль скоростного режима с помощью приборов TruCAM на новом участке — улице Романа Шухевича. По данным таблицы, размещение приборов фиксации скорости размещено на территории города Ровно, другие населенные пункты Ровенской области этими изменениями не ограничены.

Сумская область

11 апреля 2025 г. в городе Сумы начат контроль скоростного режима транспортных средств с помощью приборов TruCAM на новом участке — улицы Героев Крут.

Тернопольская область

В городе Тернополь начата система контроля скоростного режима транспортных средств с использованием приборов TruCAM на новом участке — улице 15 апреля.

Хмельницкая область

Р-24 "Татаров — Косов — Коломыя — Борщев — Каменец-Подольский" на участке 267-272 км.

Р-48"/Р-24/ — Сатанов — Войтовцы — Белогорье — /Р-26/" на участке 22-32 км.

Черкасская область

В городе Умань, на улице Единения, заработал новый участок контроля скоростного режима. Контроль осуществляется с помощью TruCAM. Теперь на этом участке будут фиксировать превышение скорости с целью повышения безопасности дорожного движения.

Черниговская область

На трассе М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи (южный подъезд к Чернигову) контроль установлен на отрезке км 0-4.

На автодороге М-02 Кипти – Глухов – Бачевск (в направлении г. Брянск) TruCAM работает на двух отрезках: км 13–25 и км 37–48.

Кроме добавления новых точек контроля, внесены изменения в 10 существующих участков. Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, которые будут производить измерение скорости на 338 участках дорог.

Патрульная полиция отмечает, что местоположения TruCAM определены на основе анализа аварийности — приборы устанавливаются на опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

Кроме того, из-за военного положения в стране есть особенности использования этих устройств. В Донецкой и Луганской областях, где продолжаются активные боевые действия, приборы временно не применяются. В Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM используются только на отдельных безопасных участках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в МВД назвали ТОП-3 камеры фиксации скорости под Киевом. За первые восемь месяцев 2024 года на автотрассах под Киевом камеры фиксации скорости дали основания для наложения более 120 тысяч штрафов за превышение скорости. Некоторые из них могут достигать почти 2000 гривен.